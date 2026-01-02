عاجل.. أسعار الخبز المدعم والسياحي في مصر 2026

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، استقرار أسعار الخبز المدعم خلال 2026 قائلًا: "مفيش في المخطط أي زيادة".

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر قناة «الشمس 2»، إن حصة المواطن الشهرية من الخبز المدعم بلغت الـ150 رغيفًا، بالإضافة لحصوله على ما قيمته 100 جنيه من السلع الأساسية ومنها الزيت والسكر والمكرونة، ويرصد الموجز الاسعار.



ولفت إلى أن قيمة الدعم الفعلية للفرد هي 50 جنيهًا، مؤكدًا أن أسعار السلع الأساسية المقدمة تتجاوز هذه القيمة.

وأوضح أن فاتورة دعم الخبز والسلع الأساسية التي تتحملها الدولة بلغت الـ165 مليار جنيه، قائلًا: "إنه حتى مع ارتفاع أسعار السلع استمر يحصل عليها بالـ50 جنيه".

وعلق قائلًا: "الحسبة في حدود المئة جنيه.. وهي في الموازنة 50 جنيه ولكن بتتحملها وزارة التموين والتجارة الداخلية ضعف هذا المبلغ.. ونقوم بتسويته مع وزارة المالية فيما بعد".

أولًا: أسعار الخبز المدعّم في 2026

رغم الزيادات المتتالية في أسعار الوقود وتكلفة الإنتاج، حافظت الدولة على ثبات سعر الخبز المدعّم باعتباره سلعة استراتيجية تمس حياة ملايين المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

سعر رغيف الخبز البلدي المدعّم: 20 قرشًا للرغيف

20 قرشًا للرغيف وزن الرغيف: حوالي 90 جرامًا

حوالي 90 جرامًا حصة الفرد اليومية: 5 أرغفة

5 أرغفة الحصة الشهرية: 150 رغيفًا للفرد الواحد

وتتحمّل الدولة فرق التكلفة بين سعر البيع للمواطن والتكلفة الحقيقية للإنتاج، والتي تشمل أسعار القمح والطاقة والنقل والأجور، وذلك لضمان استقرار السعر وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

ثانيًا: دعم الخبز وفاتورة تتحملها الدولة

بحسب تصريحات وزير التموين، فإن فاتورة دعم الخبز والسلع الأساسية وصلت إلى نحو 165 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم العبء الذي تتحمله الدولة للحفاظ على استقرار الأسعار.

ويستفيد المواطن من هذا الدعم بالحصول على الخبز المدعّم إلى جانب سلع أساسية بقيمة اسمية 50 جنيهًا، بينما تتجاوز القيمة الحقيقية لما يحصل عليه ضعف هذا الرقم.

ثالثًا: أسعار الخبز السياحي وغير المدعّم

على عكس الخبز المدعّم، يخضع الخبز السياحي والحر لآليات العرض والطلب، وتختلف أسعاره من منطقة لأخرى حسب تكلفة الإنتاج والموقع الجغرافي.

وجاءت أسعار الخبز السياحي في المتوسط كالتالي:

رغيف سياحي وزن 25 جرامًا: نحو 50 قرشًا

نحو 50 قرشًا رغيف سياحي وزن 40 جرامًا: نحو 75 قرشًا

نحو 75 قرشًا رغيف سياحي وزن 80 جرامًا: حوالي 1.50 جنيه

حوالي 1.50 جنيه خبز فينو وزن 35 جرامًا: قرابة 1 جنيه

قرابة 1 جنيه خبز فينو وزن 50 جرامًا: يصل إلى 1.50 جنيه

وتشهد هذه الأسعار تباينًا نسبيًا بين المحافظات، خاصة في المناطق السياحية أو ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

رابعًا: هل تتأثر أسعار الخبز بزيادة الوقود؟

رغم أن زيادة أسعار البنزين والسولار تؤثر بشكل مباشر على تكلفة النقل والإنتاج، فإن الخبز المدعّم ظل خارج دائرة الزيادات، وفق تأكيدات وزارة التموين، التي شددت على عدم وجود أي نية لتحريك سعره خلال عام 2026.