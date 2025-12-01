تحذير عاجل من شعبة المخابز: إجراءات صارمة ضد مخالفات الخبز المدعم

التزام كامل بالمواصفات التموينية

أصدرت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية تعليمات مشددة لجميع المخابز البلدية المنتجة للخبز المدعم في مختلف المحافظات، مؤكدة ضرورة الالتزام بالضوابط التموينية المنظمة لعملية الإنتاج، خاصة ما يتعلق بوزن ومواصفات الرغيف، ويرصد الموجز التفاصيل.

السعر الرسمي للرغيف: 20 قرشًا فقط

أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن السعر الرسمي الثابت للرغيف المدعم هو 20 قرشًا، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخبز يبيع بسعر مخالف أو يغير الوزن المحدد.

كما شدد على منع خروج ماكينة صرف الخبز من داخل المخبز تحت أي ظرف، واعتبار ذلك مخالفة جسيمة تستوجب العقوبات، خاصة بعد تكرار رصدها مؤخرًا.

التشديد على الالتزام بوزن الخبز المدعم

جدد محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة، التأكيد على أن وزن الرغيف المدعم يجب أن يكون 90 جرامًا كامل النضج والاستدارة وفقًا للمواصفات التموينية.

وأشار إلى أن الشعبة لن تسمح بأي تجاوزات تتعلق بالسعر أو الجودة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

متابعة مكثفة للمخابز لضبط المنظومة

وأوضح عبد الجواد أن التعليمات الجديدة تهدف إلى الحفاظ على جودة الرغيف المدعم وزيادة كفاءة المنظومة التموينية، مؤكدًا أن الشعبة ستواصل الرقابة الميدانية على المخابز واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات يتم ضبطها.