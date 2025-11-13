الكارت الموحد 2025..بديل بطاقة التموين خطوة جديدة نحو التحول الرقمي في مصر

الكارت الموحد.. في إطار جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي وتوحيد الخدمات الحكومية تحت مظلة واحدة، أطلقت الحكومة المصرية «الكارت الموحد 2025»، كبديل تدريجي لبطاقة التموين التقليدية. ويهدف هذا المشروع إلى دمج خدمات التموين والتأمين الصحي والمدفوعات الحكومية في بطاقة إلكترونية ذكية واحدة تُمكّن المواطن من الاستفادة من جميع الخدمات بسهولة وأمان.

ما هو الكارت الموحد؟

الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية ذكية تُصدرها الحكومة المصرية ضمن منظومة الخدمات الرقمية الجديدة، تجمع بين عدة خدمات رئيسية مثل التموين، التأمين الصحي الشامل، وصرف المرتبات والمعاشات، ويتيح الكارت أيضًا إمكانية الدفع الإلكتروني، والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، لتصبح البطاقة أداة مالية وخدمية شاملة لكل مواطن.

ويُعد هذا الكارت نقلة نوعية في نظام الدعم الحكومي، إذ يهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون تلاعب أو ازدواجية في البيانات.

تجربة تطبيق الكارت الموحد في بورسعيد

بدأت الحكومة تنفيذ المرحلة التجريبية للكارت الموحد في محافظة بورسعيد باعتبارها أول محافظة رقمية في مصر، ووفق تصريحات وزير التموين الدكتور شريف فاروق، فإن التجربة حققت نجاحًا كبيرًا، ما يمهّد لتعميمها في باقي المحافظات خلال عام 2025.

وتتم عملية صرف المقررات التموينية والخدمات الصحية من خلال منظومة مؤمنة بالكامل وفق معايير الأمن السيبراني، لضمان حماية بيانات المواطنين ومنع أي محاولات للاختراق أو التلاعب.

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025

يمكن للمواطنين التقديم للحصول على الكارت الموحد من خلال مكاتب البريد أو مكاتب التموين أو التأمين الصحي. وتشمل الخطوات المطلوبة:

فتح حساب في البريد المصري (شرط أساسي للإصدار). تسجيل البيانات الشخصية مثل الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل. إجراء بصمة ذكية لتأكيد الهوية ومنع ازدواج البيانات. استلام رسالة نصية تحدد موعد ومكان استلام الكارت.

وبعد استلام الكارت، يتم تفعيله من خلال ماكينة صرف التموين بإدخال الرقم السري المرسل عبر الهاتف.

مميزات الكارت الموحد 2025

توحيد الخدمات الحكومية: بطاقة واحدة تغني عن بطاقات التموين والتأمين الصحي والمعاشات.

بطاقة واحدة تغني عن بطاقات التموين والتأمين الصحي والمعاشات. سهولة الاستخدام: إمكانية الصرف والسحب والدفع من أي ماكينة أو نقطة بيع إلكترونية.

إمكانية الصرف والسحب والدفع من أي ماكينة أو نقطة بيع إلكترونية. الأمان التام: يعتمد النظام على بصمة ذكية لضمان دقة التوزيع ومنع التلاعب.

يعتمد النظام على بصمة ذكية لضمان دقة التوزيع ومنع التلاعب. الشفافية: ربط قواعد بيانات المواطنين يمنع تكرار الدعم ويوجه المساعدات لمستحقيها فقط.

ربط قواعد بيانات المواطنين يمنع تكرار الدعم ويوجه المساعدات لمستحقيها فقط. تحقيق الشمول المالي: إدماج المواطنين في النظام المصرفي الرسمي عبر حسابات البريد.

منظومة رقمية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الكارت الموحد يأتي ضمن خطة الحكومة لميكنة الخدمات وتحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم، بما يعزز من فرص العدالة الاجتماعية، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه بطرق أكثر كفاءة.

كما أشار وزير التموين إلى أن المشروع لا يقتصر على التموين فقط، بل يُعد منصة موحدة للتعامل مع كل خدمات المواطن، سواء في الدعم النقدي أو الصحي أو حتى المدفوعات الحكومية، وهو ما يختصر الوقت والجهد ويقلل من التعاملات الورقية المعقدة.

موعد تعميم الكارت الموحد في جميع المحافظات

بعد نجاح التجربة في بورسعيد، تستعد الحكومة لتطبيق المنظومة الجديدة تدريجيًا في باقي المحافظات خلال الأشهر المقبلة من عام 2025، ليصبح الكارت الموحد هو الوسيلة الرسمية لصرف الدعم وصرف المقررات التموينية والخدمات الحكومية المختلفة.

يمثل الكارت الموحد 2025 خطوة استراتيجية في مسار التحول الرقمي للدولة المصرية، ويُعد إنجازًا يحقق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية في تقديم الخدمات. ومع تطبيق المنظومة على نطاق واسع، سيشهد المواطن المصري تجربة جديدة أكثر تطورًا وسهولة، تعكس رؤية الدولة نحو «مصر الرقمية» وعدالة الدعم في عصر التكنولوجيا الحديثة.