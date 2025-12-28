مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28-12-2025 في محافظات مصر

يهتم المسلمون بمعرفة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات بشكل منتظم ، حرصًا على أداء الصلوات الخمس في مواعيدها المحددة.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للمساحة المواقيت الرسمية اليوم ،والتي تشمل الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ونقدمها لكم في إطار الخدمة الإخبارية اليومية.



القاهرة الكبرى :

ـ القاهرة: الفجر 5:17 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:24 م، المغرب 5:32 م، العشاء 6:50 م

ـ الجيزة: الفجر 5:18 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:25 م، المغرب 5:33 م، العشاء 6:51 م

ـ القليوبية: الفجر 5:16 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:24 م، المغرب 5:32 م، العشاء 6:50 م

الوجه البحري والساحل الشمالي:

ـ الإسكندرية: الفجر 5:21 ص، الظهر 12:09 م، العصر 3:29 م، المغرب 5:38 م، العشاء 6:57 م

ـ مطروح: الفجر 5:32 ص، الظهر 12:20 م، العصر 3:39 م، المغرب 5:48 م، العشاء 7:08 م

ـ البحيرة: الفجر 5:19 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:27 م، المغرب 5:36 م، العشاء 6:54 م.

إقليم الدلتا :

ـ المنصورة: الفجر 5:15 ص، الظهر 12:02 م، العصر 3:23 م، المغرب 5:31 م، العشاء 6:49 م

ـ طنطا: الفجر 5:17 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:25 م، المغرب 5:33 م، العشاء 6:51 م

ـ الزقازيق: الفجر 5:16 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:24 م، المغرب 5:32 م، العشاء 6:50 م

مدن القناة وسيناء:

ـ الإسماعيلية: الفجر 5:12 ص، الظهر 11:59 ص، العصر 3:20 م، المغرب 5:28 م، العشاء 6:46 م

ـ السويس: الفجر 5:13 ص، الظهر 12:00 م، العصر 3:21 م، المغرب 5:29 م، العشاء 6:47 م

ـ العريش: الفجر 5:05 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:14 م، المغرب 5:22 م، العشاء 6:40

الوجه القبلي (الصعيد) :

ـ المنيا: الفجر 5:19 ص، الظهر 12:06 م، العصر 3:27 م، المغرب 5:35 م، العشاء 6:52 م

ـ أسيوط: الفجر 5:20 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:28 م، المغرب 5:36 م، العشاء 6:53 م

ـ. سوهاج: الفجر 5:22 ص، الظهر 12:09 م، العصر 3:30 م، المغرب 5:38 م، العشاء 6:55 م

ـ قنا: الفجر 5:21 ص، الظهر 12:08 م، العصر 3:29 م، المغرب 5:37 م، العشاء 6:54 م

ـ أسوان: الفجر 5:24 ص، الظهر 12:11 م، العصر 3:32 م، المغرب 5:40 م، العشاء 6:57 م

مدن البحر الاحمر:

ـ الغردقة: الفجر 5:10 ص، الظهر 11:58 ص، العصر 3:19 م، المغرب 5:27 م، العشاء 6:45 م

ـ سفاجا: الفجر 5:11 ص، الظهر 11:59 ص، العصر 3:20 م، المغرب 5:28 م، العشاء 6:46 م

ـ مرسى علم: الفجر 5:07 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:16 م، المغرب 5:24 م، العشاء 6:42 م.

شروط صحة الصلاة:

- دخول الوقت: يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ستر العورة: ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة كل جسدها.

- الطهارة من النجاسة: يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية: النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.

فضل وأهمية صلاة الجماعة:

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

اقرأ أيضاً:

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 إبريل في المحافظات.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 أبريل 2025 في القاهرة والمحافظات.. لا تفوتها