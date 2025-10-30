مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي في مصر غدًا.. موعد صلاة الجمعة في المحافظات

مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر مع منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، يبدأ المصريون أول يوم كامل بالساعة الجديدة غدًا الجمعة 31 أكتوبر. ومع هذا التغيير، يزداد البحث عن مواقيت الصلاة بعد تأخير الساعة 60 دقيقة، خاصة موعد صلاة الجمعة وفق النظام الجديد، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 34 لسنة 2023 الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي، ويرصد الموجز التفاصيل.

مواعيد الصلاة غدًا بعد تأخير الساعة بالتوقيت الشتوي

أكدت دار الإفتاء المصرية مواعيد الصلاة الرسمية المعتمدة ابتداءً من فجر الجمعة، وفق التوقيت المحلي للقاهرة، بعد التأخير الرسمي للساعة مع منتصف الليل.

مواقيت الصلاة في القاهرة – الجمعة 31 أكتوبر

الفجر: 4:40 صباحًا

الشروق: 6:08 صباحًا

الظهر: 11:39 صباحًا

العصر: 2:46 مساءً

المغرب: 5:09 مساءً

العشاء: 6:27 مساءً

وهذه المواعيد ستكون مرجعًا للمواطنين خلال الأيام الأولى من التوقيت الشتوي، خصوصًا مع اختلاف موعد صلاة الجمعة الذي سيُقام وفق توقيت الظهر الجديد.

موعد صلاة الجمعة في المحافظات بالتوقيت الشتوي

كشفت بيانات الفلك ودور الإفتاء عن مواعيد الظهر – الذي تُقام خلاله صلاة الجمعة – في أبرز المحافظات بعد تطبيق الساعة الجديدة:

القاهرة: 11:39 صباحًا

11:39 صباحًا الإسكندرية: 11:44 صباحًا

11:44 صباحًا الإسماعيلية: 11:35 صباحًا

11:35 صباحًا شرم الشيخ: 11:26 صباحًا

11:26 صباحًا أسوان: 11:32 صباحًا

وتأتي هذه التغييرات بناءً على ضبط الساعة بالتوقيت الشتوي، مما يفرض على المواطنين الانتباه لمواعيد الصلاة الجديدة خاصة أول جمعة بعد التعديل.

سبب العمل بالتوقيت الشتوي في مصر

تطبيق التوقيت الشتوي يأتي استكمالًا لمنظومة تقليل استهلاك الكهرباء. فبحسب تقديرات رسمية، يساهم نظام التوقيتين الصيفي والشتوي في:

تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء

استغلال ساعات النهار وتقليل استخدام الإضاءة الصناعية

توفير استهلاك يصل إلى نحو 10% خلال فصل الصيف

وأعادت الدولة العمل بالتوقيت الصيفي عام 2023 بعد توقف 7 سنوات، ويتم كل عام تقديم الساعة 60 دقيقة آخر جمعة من أبريل، ثم إعادتها للخلف ساعة كاملة نهاية أكتوبر عند بدء التوقيت الشتوي.

خطوات ضبط الساعة بالتوقيت الشتوي على الهواتف والأجهزة

لتجنب أي خلل في مواعيد التنبيه والعمل والصلوات، ينصح بتنفيذ الخطوات التالية:

الدخول إلى الإعدادات (Settings) اختيار الإعدادات الإضافية (Additional Settings) الدخول إلى التاريخ والوقت (Date & Time) تفعيل خيار التحديث التلقائي للساعة إعادة تشغيل الهاتف إذا تطلب الأمر

هذا الإجراء يضمن التزام الهاتف بالتوقيت الرسمي دون الحاجة لضبط يدوي متكرر.

لماذا يبدأ تغيير الساعة في منتصف الليل؟

اختيار منتصف الليل لتأخير الساعة جاء لتفادي ارتباك العمل الحكومي والمدرسي، ومنح المواطنين فرصة الاستيقاظ على الساعة الصحيحة دون تعطيل حركة المرور أو القطارات أو وسائل النقل.

وتؤكد الجهات الحكومية أن هذا النظام يضمن تنظيمًا أدق لأوقات العمل والعبادات، مع الحفاظ على انتظام الخدمة في القطاعات المختلفة.

بدء التوقيت الشتوي رسميًا مع منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر

تأخير الساعة 60 دقيقة

صلاة الجمعة غدًا في القاهرة الساعة 11:39 صباحًا

اختلاف المواعيد من محافظة لأخرى

الهدف الأساسي: ترشيد استهلاك الكهرباء

ضرورة ضبط الهواتف والأجهزة على التوقيت الجديد

بهذا يبدأ المصريون أول جمعة وفق التوقيت الشتوي، مع متابعة دقيقة لمواعيد الصلاة وأوقات العمل لضمان انتظام اليوم الأول بالساعة الجديدة.