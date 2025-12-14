عاجل.. اعتماد نتيجة كلية الشرطة 2026 في مصر وأعداد المقبولين بجميع التخصصات

اعتمدت وزارة الداخلية رسميًا نتيجة كلية الشرطة 2026 في مصر للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بعد انتهاء جميع مراحل الاختبارات والتقييمات، وسط اهتمام واسع من الطلاب وأسرهم، نظرًا لما تمثله كلية الشرطة من أهمية كبرى باعتبارها أحد أبرز الصروح التعليمية الأمنية في البلاد، ويكشف الموجز التفاصيل.

اعتماد نتيجة كلية الشرطة 2026 رسميًا

أعلن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اعتماد نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، إضافة إلى الحاصلين على ليسانس الحقوق والمؤهلات الجامعية المختلفة، وذلك للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده اللواء نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، بحضور قيادات الأكاديمية ومدير كلية الشرطة، حيث تم استعراض الأرقام النهائية للمتقدمين والمقبولين.

إجمالي أعداد المتقدمين لكلية الشرطة 2026

كشف رئيس أكاديمية الشرطة أن إجمالي عدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة بلغ 48 ألفًا و63 طالبًا وطالبة، موزعين على عدة فئات تعليمية، على النحو التالي:

26 ألفًا و262 طالبًا من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة

من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 13 ألفًا و828 طالبًا وطالبة من الحاصلين على ليسانس الحقوق

من الحاصلين على ليسانس الحقوق 6900 متقدم من الحاصلين على المؤهلات الجامعية

من الحاصلين على المؤهلات الجامعية 1073 طالبة من الحاصلات على بكالوريوس التربية الرياضية

وتعكس هذه الأرقام حجم الإقبال الكبير على الالتحاق بكلية الشرطة، مقارنة بالأعوام السابقة.

أعداد المتقدمين من الثانوية العامة والأزهرية

وأوضح اللواء نضال يوسف أن عدد المتقدمين من الحاصلين على الثانوية العامة بلغ 23 ألفًا و288 طالبًا، في حين تقدم:

1648 طالبًا من الثانوية الأزهرية

من الثانوية الأزهرية 301 طالب من الحاصلين على الثانوية الأجنبية

من الحاصلين على الثانوية الأجنبية 1001 طالب من الحاصلين على الدبلومة الأجنبية

من الحاصلين على الدبلومة الأجنبية 24 طالبًا من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)

التوزيع الجغرافي للمتقدمين

من حيث التوزيع الجغرافي، أظهرت الإحصاءات أن:

المنطقة المركزية سجلت 11 ألفًا و243 طالبًا

محافظات الوجه البحري سجلت 21 ألفًا و841 طالبًا

محافظات الوجه القبلي بلغ عدد المتقدمين منها 13 ألفًا و675 طالبًا

محافظات القناة وسيناء تقدم منها 1304 طلاب

المتقدمون من الحاصلين على ليسانس الحقوق

بلغ عدد المتقدمين من الحاصلين على ليسانس الحقوق نحو 13 ألفًا و828 طالبًا وطالبة، من بينهم:

11 ألفًا و432 طالبًا

2396 طالبة

كما تقدم 1073 طالبة من الحاصلات على بكالوريوس التربية الرياضية.

العدد المستهدف قبوله في كلية الشرطة 2026

أكد رئيس أكاديمية الشرطة أن إجمالي عدد المتقدمين الذين خضعوا لكشف الهيئة هذا العام بلغ 16 ألفًا و978 طالبًا وطالبة، بينما بلغ العدد المستهدف قبوله 2757 طالبًا وطالبة فقط، وفقًا لمعايير دقيقة.

وشملت أعداد المقبولين:

1000 طالب من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها

من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها 1350 طالبًا من الحاصلين على ليسانس الحقوق

من الحاصلين على ليسانس الحقوق 50 طالبة من الحاصلات على بكالوريوس التربية الرياضية

من الحاصلات على بكالوريوس التربية الرياضية 221 طالبًا وطالبة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية

التكنولوجيا تحسم القبول دون تدخل بشري

أوضح مسؤولو أكاديمية الشرطة أنه جرى الاعتماد بشكل كامل على التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في تنفيذ الاختبارات ورصد النتائج، بما يضمن الشفافية الكاملة وترتيب المتقدمين وفق أعلى الدرجات، دون أي تدخل بشري في عملية الاختيار.

كلية الشرطة.. تاريخ عريق وتطوير مستمر

تُعد أكاديمية الشرطة المصرية من أقدم المؤسسات التعليمية الأمنية في مصر والمنطقة العربية، إذ يعود تاريخ إنشائها إلى أواخر القرن التاسع عشر، وشهدت على مدار عقود طويلة تطويرًا شاملًا في المناهج والتدريبات لمواكبة التحديات الأمنية الحديثة.

وتحرص وزارة الداخلية من خلال الأكاديمية على إعداد ضباط مؤهلين علميًا وبدنيًا وثقافيًا، قادرين على حماية الأمن الداخلي وصون مقدرات الوطن، في إطار استراتيجية شاملة لتحديث منظومة العمل الأمني وتعزيز الثقة بين الشرطة والمواطنين.