الداخلية تكشف تفاصيل صادمة في جريمة فيصل

جريمة فيصل.. كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل جديدة حول الجريمة المروعة التي هزّت منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، بعد العثور على جثث أم وأطفالها الثلاثة داخل شقتهم في ظروف غامضة، الحادث المأساوي الذي أثار الرأي العام خلال الساعات الماضية تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول الدوافع وراء هذه الجريمة المروعة، ويرصد الموجز التفاصيل.

بلاغ من الأهالي يقود لكشف الجريمة في فيصل

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة فيصل بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية، ليُكتشف لاحقًا وجود جثث الأم وأطفالها الثلاثة في حالة تعفّن، على الفور، انتقل فريق من المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة وجمع الأدلة الجنائية.

وأكدت التحريات الأولية أن الضحايا توفوا منذ عدة أيام، ما صعّب من تحديد توقيت الجريمة بدقة، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الحادث.

تحريات المباحث تكشف خيوط الجريمة في فيصل

كثفت الأجهزة الأمنية في فيصل تحرياتها لفك لغز الجريمة، حيث جرى فحص علاقات الأسرة واستجواب الجيران والأقارب لمعرفة ما إذا كانت هناك خلافات أسرية أو مالية قد تكون وراء الواقعة.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الزوج، الذي لم يكن متواجدًا وقت الجريمة، يخضع للتحقيق لمعرفة علاقته بالحادث، خاصة بعد تضارب أقواله حول توقيت آخر تواصل بينه وبين أسرته.

فيصل تتحول إلى حديث السوشيال ميديا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة كبيرة من التعاطف والغضب بعد انتشار تفاصيل الجريمة، وتصدّر هاشتاج #جريمة_فيصل محركات البحث، وسط مطالبات بسرعة محاسبة الجاني وتوضيح الملابسات الكاملة.

وتفاعل الآلاف مع صور الأم وأطفالها، معبرين عن صدمتهم من الحادث الذي وصفوه بـ"المأساة الإنسانية" التي لا يمكن تبريرها بأي شكل.

النيابة تواصل التحقيقات لكشف الحقيقة

أكدت النيابة العامة أنها تتابع مجريات التحقيق بشكل دقيق في جريمة فيصل، وأمرت بتشريح الجثث لمعرفة أسباب الوفاة الحقيقية، كما طلبت تقرير الطب الشرعي وتحليل عينات من مسرح الجريمة.

كما تواصل فرق البحث جهودها لتجميع تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من العقار لتحديد هوية المشتبه بهم أو أي تحركات غريبة حول وقت ارتكاب الجريمة

