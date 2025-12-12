إفراط الشباب في مشروبات الطاقة يسبب سكتة دماغية ويحذر الأطباء من مخاطرها

يحذر أطباء من أن مشروبات الطاقة، رغم قدرتها على منح نشاط سريع، قد تشكل تهديداً خطيراً عند الإفراط في استهلاكها، خاصة ما يتعلق بارتفاع ضغط الدم والإصابة بالسكتات الدماغية.

حالة مريض يستهلك 8 عبوات يومياً

كشفت دراسة حالة لرجل في الخمسينات من عمره، يتمتع بلياقة جيدة، أنه كان يشرب نحو 8 عبوات من مشروبات الطاقة يومياً، ما أدى إلى إصابته بسكتة دماغية حادة نتيجة الارتفاع الكبير في ضغط الدم.

إصابة دائمة رغم توقف المشروبات

أكد أطباء مستشفى جامعة توتنهام أن المريض تعرض لجلطة طفيفة في المهاد، وهو مركز الإدراك الحسي والحركة في الدماغ. وعلى الرغم من توقفه عن المشروبات وتحسن حالته، إلا أنه لا يزال يعاني من تنميل مستمر في يده وقدمه اليسرى بعد مرور ثماني سنوات.

أعراض حادة قادته للطوارئ

أفادت التقارير الطبية بأن الرجل شعر بضعف مفاجئ وخدر شديد وصعوبة في التوازن والكلام والبلع، وكانت قراءة ضغط دمه عند وصوله للمستشفى 254/150 ملم زئبق، وهي نسبة خطيرة تفوق المعدلات الآمنة بكثير.

كافيين يتجاوز الحد المسموح بثلاثة أضعاف

أوضح الأطباء أن المريض كان يستهلك أكثر من 1200 ملغ من الكافيين يومياً، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأقصى الموصى به وهو 400 ملغ، ما جعل جسمه عرضة لارتفاع ضغط الدم بصورة خطيرة.

تحسن بعد الامتناع التام عن المشروبات

بعد تلقي العلاج والالتزام بإيقاف مشروبات الطاقة، عاد ضغط الدم لدى المريض إلى مستواه الطبيعي، واستطاع لاحقاً التوقف عن الأدوية، في دلالة واضحة على تأثير تلك المشروبات على صحته.

تنبيه طبي واسع

اختتم الأطباء تقريرهم بالتأكيد على أن كثيرين يجهلون حجم الأضرار التي قد تسببها مشروبات الطاقة عند الإفراط، داعين إلى ضرورة نشر الوعي بخطورتها للحفاظ على الصحة العامة.

اقرأ أيضًا:

زبدة الفول السوداني للريجيم: فوائد مذهلة تدعم فقدان الوزن

فوائد وأضرار تناول الفول السوداني.. يحافظ على صحة القلب ويجب تناوله بحذر

