شبورة وأمطار ورياح .. تفاصيل الطقس وتقلباته خلال 72 ساعة مقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الأيام الثلاثة المقبلة يشهد تقلبات ملحوظة، تبدأ بسيادة طقس بارد في الصباح الباكر ومعتدل نهارًا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا على مختلف محافظات الجمهورية.

شبورة مائية كثيفة تقلل الرؤية

وأوضحت الهيئة أن شبورة مائية كثيفة تتكون صباحًا، وتحديدًا بداية من 9:30 صباحًا، على الطرق المتجهة من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

فرص أمطار خفيفة على الساحل الشمالي

كما تتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة ليوم السبت 13 ديسمبر على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون على فترات متقطعة، بينما تستمر الأجواء مستقرة في باقي المناطق.

رياح نشطة تزيد الإحساس بالبرودة

وتشهد البلاد نشاطًا للرياح من الأحد 14 ديسمبر حتى الأربعاء 17 ديسمبر، خاصة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب مصر، مما يعزز الشعور بالبرودة.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت

القاهرة الكبرى: 21° للعظمى – 14° للصغرى

السواحل الشمالية: 20° للعظمى – 14° للصغرى

شمال الصعيد: 21° للعظمى – 9° للصغرى

جنوب الصعيد: 24° للعظمى – 10° للصغرى

درجات الحرارة الأحد 14 ديسمبر

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9 درجات مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجات مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 15 ديسمبر

القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10 درجات مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجات مئوية.

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

اقرأ أيضًا:

طقس الخميس.. تقلبات مفاجئة وأمطار خفيفة والعظمى في القاهرة 28 درجة



تطورات حالة الطقس في مصر.. ارتفاع مؤقت بالحرارة وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين

