طقس الخميس يشهد ارتفاع الحرارة مع شبورة كثيفة وتحذيرات أمطار خفيفة جدًا

أكدت هيئة الأرصاد أن طقس الخميس يشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يستمر شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين تميل الأجواء للاعتدال مساءً ثم البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة.

انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية على الطرق السريعة

وتوقعت الهيئة تكوّن شبورة مائية كثيفة بداية من الفجر وحتى الساعات الأولى من الصباح، على الطرق المرتبطة بالقاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة وشمال الصعيد، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث الناتجة عن ضعف الرؤية.

سحب منخفضة ورذاذ أمطار خفيف غير مؤثر

كما أشارت التوقعات إلى وجود فرص محدودة لأمطار خفيفة للغاية على مناطق من أقصى الجنوب الشرقي للبلاد، مع ظهور سحب منخفضة قد ينتج عنها رذاذ غير مؤثر على القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

القاهرة: 29° / 18°

الإسكندرية: 27° / 17°

مطروح: 24° / 16°

سوهاج: 30° / 16°

قنا: 31° / 17°

أسوان: 33° / 19°

نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

