طقس الثلاثاء: ارتفاع تدريجي بالحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة

تشهد البلاد اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر طقسًا خريفيًا يميل للبرودة في الصباح الباكر، ليتحول تدريجيًا إلى طقس معتدل يميل للدفء خلال ساعات النهار على معظم الأنحاء، بينما تظل الأجواء لطيفة ليلًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية.

- شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والزراعية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكوّن شبورة مائية كثيفة فجرًا وحتى الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تصل أحيانًا إلى حد التأثير على مستوى الرؤية الأفقية.

- فرص أمطار خفيفة على السواحل والوجه البحري

تظهر كميات من السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، يصاحبها فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة ومتقطعة، بينما يسود طقس مستقر على باقي المحافظات مع نشاط نسبي للرياح في بعض المناطق.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة: العظمى 26° – الصغرى 17°

الإسكندرية: العظمى 25° – الصغرى 15°

مطروح: العظمى 23° – الصغرى 16°

سوهاج: العظمى 27° – الصغرى 14°

قنا: العظمى 28° – الصغرى 14°

أسوان: العظمى 28° – الصغرى 15°.

نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

