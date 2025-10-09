تحسن الطقس اليوم الخميس وانخفاض الحرارة .. أجواء خريفية معتدلة

طقس خريفي معتدل ، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الخميس 10 أكتوبر 2025، حيث يسود طقس خريفي معتدل على معظم الأنحاء، يميل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون لطيفًا ليلًا على مختلف المناطق، مع أجواء مريحة تناسب الخروج والتنقل ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



انخفاض طفيف في درجات الحرارة

ذكرت الهيئة أن البلاد تشهد اليوم انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، مما يمنح المواطنين إحساسًا بانتعاش الطقس خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

كما أشارت إلى أن الأجواء ستكون حارة نسبيًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال النهار، مع استمرار الاعتدال مساءً.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

القاهرة الكبرى: العظمى 29 – الصغرى 20

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 – الصغرى 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: العظمى 33 – المحسوسة 24

شمال الصعيد: العظمى 33 – الصغرى 20

جنوب الصعيد: العظمى 36 – الصغرى 22

نصائح الأرصاد للمواطنين

أوصت هيئة الأرصاد بارتداء ملابس خريفية خفيفة نهارًا مع إضافة قطعة إضافية مساءً، خاصة في المناطق الشمالية، كما حذّرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة في جنوب البلاد وسيناء، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول لمتابعة أي تغيرات في الحالة الجوية.

الأرصاد: فصل الخريف من أجمل فصول العام

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان سابق، إن فصل الخريف يُعد من أجمل فصول العام نظرًا لاعتدال درجات الحرارة خلاله وانخفاض مستويات الرطوبة، إذ يُعتبر فصلًا انتقاليًا ينتقل بنا من صيف حار ورطب إلى شتاء بارد ممطر.

ظواهر جوية ترافق الخريف

وأوضحت الهيئة أن فصل الخريف يصاحبه عدد من الظواهر الجوية، أبرزها موجات حارة مؤقتة في بعض الأحيان، وأخرى ممطرة على مناطق من شمال البلاد، بالإضافة إلى أمطار متفرقة على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل أحيانًا إلى حد السيول في المناطق الجبلية.

موعد بداية فصل الخريف ومدته

وأضاف البيان أن فصل الخريف بدأ رسميًا في مصر يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا. وأشارت الهيئة إلى أن الطقس خلاله يتميز بالاعتدال، مع احتمال ارتفاع درجات الحرارة مؤقتًا على بعض المناطق، خاصة في النصف الأول من الفصل.

شبورة كثيفة وضباب على الطرق

وحذرت الهيئة من تكوّن الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر في ساعات الصباح المبكر.

أمطار حول المعدلات المعتادة

وأشارت الهيئة إلى أن معدلات سقوط الأمطار خلال خريف هذا العام تدور حول المعدلات المناخية الطبيعية، لكنها قد ترتفع في بعض الفترات عند تأثر البلاد بمنخفضات جوية باردة في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى حالات من عدم الاستقرار الجوي، وتكوّن السحب والعواصف الرعدية المصحوبة أحيانًا بنشاط قوي للرياح الهابطة على مناطق متفرقة.

تحذير من السيول في الجنوب وسيناء

وأضافت أن جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تتأثر أحيانًا بـامتداد منخفض السودان الموسمي، مما يؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة تصل في بعض الأحيان إلى حد السيول على المناطق الجبلية بسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

استعدادات وتحذيرات مبكرة

وأكدت الهيئة أن هذا البيان يأتي في إطار الاستعداد المبكر لفصل الخريف واتخاذ الاحتياطات اللازمة، موضحة أنها ستقوم بإصدار التحذيرات الجوية في الوقت المناسب عند توقع أي حالة من عدم الاستقرار خلال الموسم.

سحب خفيفة ورذاذ على بعض المناطق

ولفتت إلى أن السحب المنخفضة قد تظهر صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والقاهرة الكبرى، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، يعمل على تلطيف الأجواء نهارًا وليلاً، وقد يثير الرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من شمال الصعيد والوادي الجديد.

فرص أمطار متقطعة على الوجه البحري

واختتمت الهيئة بالإشارة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة أحيانًا إلى جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

