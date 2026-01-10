8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا
يلتقي منتخب مصر مساء اليوم السبت، مع نظيره منتخب كوت ديفوار، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تُقام بالمغرب من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، ويرصد الموجز التفاصيل
القنوات الناقلة للمباراة
تنقل شبكة beIN Sports مباراة مصر ضد ساحل العاج حصريًا عبر باقة beIN Max، مع إمكانية متابعة البث المباشر من خلال منصتي TOD TV وbeIN Connect، لتوفير تجربة مشاهدة عالية الجودة للجماهير.
كما أعلنت عدة قنوات أرضية ومفتوحة عن نقل المباراة، لتتيح الفرصة لمتابعة الحدث دون تشفير، ومن أبرزها:
- TNT المغربية
- Arryadia HD الأرضية المغربية
- ORTM المالية
- RTS1 Sénégal السنغالية
- TVGE غينيا الاستوائية
- Canal 2 International الكاميرونية
- Max Sport 1 البلغارية
- Sportitalia الإيطالية عبر الإنترنت وخدمة HbbTV
موقف المنتخبين في البطولة
منتخب مصر
تصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد الفوز على جنوب أفريقيا وزيمبابوي، والتعادل مع أنجولا، قبل أن يتجاوز منتخب بنين في دور الـ16 بنتيجة 3-1.
منتخب كوت ديفوار
تأهل منتخب الأفيال إلى ربع النهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو 3-0، وأظهر قوة هجومية وتوازنًا واضحًا، ما يجعل مواجهته أمام مصر اختبارًا صعبًا.
قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025
حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.
خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.
خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.
خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.
- مصر
- الموجز
- الأهلي
- غينيا الاستوائية
- محمد صلاح
- صلاح
- منتخب مصر
- محمد الشناوي
- مصطفى محمد
- مصطفي شوبير
- موعد مباراة الأهلي
- محمد صبحي
- بوركينا فاسو
- أمم أفريقيا
- البث المباشر
- كأس الأمم الأفريقية
- بطولة كأس الأمم الأفريقية
- المنتخب المصري
- قائمة منتخب مصر
- خط الدفاع
- محمود صابر
- قنوات مفتوحة
- منتخب كوت ديفوار
- مباراة الأهلي ضد فاركو
- الاهلي ضد فاركو
- القنوات الناقلة للمباراة
- لبطولة كأس الأمم الإفريقية
- موعد مباراة الأهلي ضد فاركو
- كأس الأمم الأفريقية 2025
- حسام عبد المجيد
- مباراة مصر ضد كوت ديفوار
- مصر ضد كوت ديفوار
- موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار
- 8 يناير 2026