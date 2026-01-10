8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا

يلتقي منتخب مصر مساء اليوم السبت، مع نظيره منتخب كوت ديفوار، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تُقام بالمغرب من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، ويرصد الموجز التفاصيل

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل شبكة beIN Sports مباراة مصر ضد ساحل العاج حصريًا عبر باقة beIN Max، مع إمكانية متابعة البث المباشر من خلال منصتي TOD TV وbeIN Connect، لتوفير تجربة مشاهدة عالية الجودة للجماهير.

كما أعلنت عدة قنوات أرضية ومفتوحة عن نقل المباراة، لتتيح الفرصة لمتابعة الحدث دون تشفير، ومن أبرزها:

TNT المغربية

Arryadia HD الأرضية المغربية

ORTM المالية

RTS1 Sénégal السنغالية

TVGE غينيا الاستوائية

Canal 2 International الكاميرونية

Max Sport 1 البلغارية

Sportitalia الإيطالية عبر الإنترنت وخدمة HbbTV

موقف المنتخبين في البطولة

منتخب مصر

تصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد الفوز على جنوب أفريقيا وزيمبابوي، والتعادل مع أنجولا، قبل أن يتجاوز منتخب بنين في دور الـ16 بنتيجة 3-1.

منتخب كوت ديفوار

تأهل منتخب الأفيال إلى ربع النهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو 3-0، وأظهر قوة هجومية وتوازنًا واضحًا، ما يجعل مواجهته أمام مصر اختبارًا صعبًا.

قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.