موعد مباراة الأهلي ضد فاركو اليوم في كأس العاصمة والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق فاركو في خامس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026.

يبحث فريق الاهلي عن تحقيق الفوز ضد نظيره فريق فاركو لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة أمام المقاولون العرب بثلاثية في الجولة السابقة بكأس العاصمة وقبلها الهزيمة أمام غزل المحلة في الجولة الثالثة ويشارك الأهلي في هذه النسخة من البطولة بالصف الثاني بسبب مشاركة عدد كبيرمن اللاعبين بالمنتخب الوطني المشارك ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

موعد مباراة الأهلي ضد فاركو

مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق فاركو التي تجمعهما في خامس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في الرابعة مساء اليوم السبت الموافق 10 يناير الجاري.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد فاركو

يتم نقل مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق فاركو التي تجمعهما في خامس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة في الخامسة مساء اليوم السبت الموافق 10 يناير الجاري، عبر قنوات on sports مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد فاركو

تشكيل الأهلي المتوقع ضد فاركو

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره فاركو والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - مصطفي العش - إبراهيم الاسيوطي.

خط الوسط: أحمد رضا - إبراهيم عادل - محمد عبدالله.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر- جراديشار.

قائمة الأهلي ضد فاركو

تضم قائمة الأهلي للمباراة كل من : حمزة علاء، محمد سيحا، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، أحمد رضا، نيتس جراديشار، محمد شكري، حسين الشحات، أشرف داري، مصطفى العش، طاهر محمد طاهر، محمد زعلوك، محمد عبد الله، حمزة عبد الكريم، إبراهيما كاظم، مهند الشامي، محمد رأفت، إبراهيم عادل، عمر معوض، وإبراهيم الأسيوطي.

قرعة بطولة كأس عاصمة مصر

تم تقسيم الفرق المشاركة ببطولة كأس عاصمة مصر إلى ثلاث مجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المحموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

اقرأ أيضًا:

عمرو زكي يكشف كواليس غيابه الطويل وأسباب عدم تكرار تجربة محمد صلاح

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025/2026.. مجموعة نارية للأهلي ومنافسة متوازنة لبيراميدز



