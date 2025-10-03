طقس الجمعة 3 أكتوبر.. اعتدال صباحي وحرارة نهارية وفرص محدودة للأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر سيحمل أجواءً خريفية متقلبة بين الاعتدال والحرارة ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أجواء صباحية معتدلة

مع ساعات الصباح الأولى، يسود طقس مائل للاعتدال على معظم المناطق، في ظل أجواء خريفية لطيفة قبل ارتفاع درجاڜت الحرارة تدريجياً.

حرارة نهاراً

خلال النهار، تتجه الأجواء نحو الحرارة على أغلب الأنحاء، لتصبح أكثر ارتفاعاً في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، حيث تُسجل درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة.

اعتدال ليلي

مع ساعات المساء والليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال مجدداً، مما يخفف من وطأة الحر ويمنح الطقس طابعاً خريفياً مريحاً.



شبورة وسحب منخفضة مع رذاذ خفيف

من المنتظر أن تتكون شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة في الساعات المبكرة (من 4 حتى 8 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تتشكل سحب منخفضة على بعض المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

أتربة عالقة ورياح مثيرة للرمال

تشير التوقعات إلى وجود أتربة عالقة نهاراً على بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً، لكنه قد يكون مثيراً للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد بشكل متقطع.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة

تظل احتمالات سقوط أمطار خفيفة متقطعة قائمة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، لكنها ضعيفة وغير مؤثرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى: العظمى 33° – الصغرى 22°

الإسكندرية: العظمى 30° – الصغرى 21°

مطروح: العظمى 28° – الصغرى 23°

سوهاج: العظمى 37° – الصغرى 22°

قنا: العظمى 38° – الصغرى 23°

أسوان: العظمى 39° – الصغرى 24°

تحذيرات الأرصاد الجوية في فصل الخريف

مع بداية فصل الخريف، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدداً من التحذيرات والتنبيهات للمواطنين، نظراً لطبيعة هذا الفصل الذي يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة قد تؤثر على مختلف الأنشطة اليومية.

تقلبات مفاجئة في درجات الحرارة

يتميز الخريف بتغيّر الأجواء بين الاعتدال والحرارة نهاراً والبرودة ليلاً، ما قد يسبب اضطرابات صحية خاصة لكبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي.

نشاط الرياح المثيرة للأتربة

تشهد بعض المناطق نشاطاً ملحوظاً في الرياح خلال فترات متقطعة، قد تحمل معها أتربة ورمالاً عالقة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ويؤثر على مرضى الحساسية والربو.

فرص سقوط الأمطار

يزداد احتمال سقوط الأمطار الرعدية على بعض المناطق، خاصة في شمال البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تصل إلى السيول في بعض المناطق الجبلية، لذا تنبه الأرصاد إلى ضرورة توخي الحذر.

شبورة مائية صباحية

تتكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي إلى صعوبة الرؤية في ساعات الصباح الباكر، ويستدعي الحذر أثناء القيادة.

نصائح للمواطنين

ارتداء الملابس المناسبة للتقلبات الحرارية.

تجنّب القيادة السريعة في أوقات الشبورة.

متابعة النشرات الجوية بشكل يومي.

توخي الحذر في المناطق المعرضة لسيول عند هطول أمطار غزيرة.

