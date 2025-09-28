شبورة صباحية وأجواء خريفية مستقرة .. تفاصيل طقس الأحد في مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن يشهد البلاد ، اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 ، أجواءً خريفية معتدلة في الصباح الباكر وفترات الليل، بينما يميل الطقس للحرارة نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

شبورة مائية على الطرق

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، إن الساعات المبكرة من الصباح (من 4 حتى 8) ستشهد تكون شبورة مائية كثيفة أحياناً على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، خاصة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

سحب خفيفة وفرص محدودة للرذاذ

من المتوقع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على حركة السير أو الأنشطة اليومية.

اضطراب نسبي في الملاحة البحرية

كما حذرت الهيئة من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 و50 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

القاهرة الكبرى والوجه البحري

القاهرة: العظمى 32 درجة – الصغرى 22 درجة.

الإسكندرية: العظمى 29 درجة – الصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 28 درجة – الصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد

سوهاج: العظمى 37 درجة – الصغرى 23 درجة.

قنا: العظمى 38 درجة – الصغرى 24 درجة.

جنوب الصعيد

أسوان: العظمى 38 درجة – الصغرى 24 درجة.



تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية في الخريف

أكدت الهيئة أن الطقس سيظل ضمن الأجواء الخريفية الطبيعية مع استمرار التباين بين درجات الحرارة نهاراً وليلاً، مع ضرورة اتباع النصائح التالية:

الحذر أثناء القيادة صباحاً بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة والزراعية.

متابعة حالة البحر الأحمر وخليج السويس قبل الإبحار نتيجة اضطراب الملاحة البحرية.

الانتباه للتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة خلال النهار والليل، خاصة للأطفال وكبار السن.

