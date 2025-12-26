بث مباشر مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2025

تشهد الساعات القليلة الماضية تزايدًا ملحوظًا في معدلات البحث عن بث مباشر مباراة مصر وجنوب أفريقيا، بالتزامن مع المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025. ويبحث الجمهور عن قنوات عرض مباراة مصر وجنوب أفريقيا وطرق المشاهدة المجانية، سواء عبر القنوات الفضائية أو تطبيقات البث المباشر على الإنترنت، ويرصد الموجز التفاصيل

بث مباشر مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

يمكن لعشاق الكرة الإفريقية متابعة بث مباشر مباراة مصر وجنوب أفريقيا لحظة بلحظة، حيث تُذاع المباراة عبر مجموعة قنوات beIN SPORTS، المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الإفريقية بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يتوفر البث المباشر أيضًا عبر عدد من القنوات الأرضية المفتوحة في بعض الدول العربية.

وتُعد هذه المباراة واحدة من أقوى مواجهات المجموعة الثانية، في ظل سعي منتخب مصر لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وتعزيز فرص التأهل المبكر إلى الدور التالي.

قنوات عرض مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تتعدد قنوات عرض مباراة مصر وجنوب أفريقيا، وتحديدًا عبر شبكة beIN SPORTS MAX، حيث يتم نقل اللقاء عبر أربع قنوات، ما يمنح المشاهدين أكثر من خيار لمتابعة المباراة بجودة عالية.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

beIN SPORTS MAX 4

كما أعلنت:

القناة الجزائرية الأرضية نقل المباراة عبر البث الأرضي.

إذاعة اللقاء مباشرة داخل المغرب.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

يمكن ضبط أجهزة الاستقبال لمتابعة المباراة عبر الترددات التالية:

تردد قناة beIN SPORTS MAX 1

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

تردد قناة beIN SPORTS MAX 2

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

تردد القناة الجزائرية الرياضية (أرضي)

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد القناة المغربية الرياضية

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا عبر تطبيقات البث المباشر

لمن يفضلون المشاهدة عبر الإنترنت، يتوفر بث مباشر مباراة مصر وجنوب أفريقيا من خلال:

تطبيق TOD TV

تطبيق beIN CONNECT

وتتيح هذه التطبيقات مشاهدة المباراة بجودة عالية مع إمكانية المتابعة من الهاتف المحمول أو التلفزيون الذكي.

معلق مباراة مصر وجنوب أفريقيا

أعلنت قنوات beIN SPORTS أن المعلق الرياضي علي محمد علي سيتولى التعليق على مباراة مصر وجنوب أفريقيا عبر قنوات beIN SPORTS MAX، ما يضيف أجواء حماسية للمواجهة المنتظرة.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

تنطلق المباراة اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

مواعيد المباراة حسب التوقيت:

القاهرة: الساعة 5:00 مساءً

السعودية وقطر والكويت: الساعة 6:00 مساءً

المغرب والجزائر: الساعة 4:00 مساءً

موقف منتخب مصر في المجموعة الثانية

يخوض منتخب مصر مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز الثاني بعد الانتصار في الجولة الأولى، حيث تضم المجموعة الثانية كلًا من:

مصر

جنوب أفريقيا

أنجولا

زيمبابوي

ويُعد الفوز خطوة مهمة نحو حسم بطاقة التأهل مبكرًا.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

من المتوقع أن يبدأ المنتخب المصري اللقاء بتشكيل قوي يقوده محمد صلاح في خط الهجوم، مع الاعتماد على التوازن بين الدفاع والهجوم، في مواجهة منتخب جنوب أفريقيا الباحث عن التعويض.



إذا كنت تبحث عن بث مباشر مباراة مصر وجنوب أفريقيا أو تريد معرفة قنوات عرض مباراة مصر وجنوب أفريقيا، فالمباراة متاحة عبر قنوات beIN SPORTS MAX، إلى جانب البث الأرضي في الجزائر والمغرب، مع إمكانية المشاهدة أونلاين عبر التطبيقات الرسمية، في واحدة من أبرز مباريات كأس الأمم الإفريقية 2025.

