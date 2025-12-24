القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جنوب أفريقيا بكأس الأمم ومفاجآت بالتشكيل

جماهير كرة القدم الأفريقية، تترقب القمة الساخنة التي تجمع منتخب مصر ضد نظيره منتخب جنوب أفريقيا في ثاني مواجهات الفراعنة بنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتي 18 ينايرالمقبل.

يبحث كلا الفريقين عن الفوز خلال هذه القمة لحسم تذكرة الصعود للدور التالي من كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيق الفراعنة الفوز علي منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1 وكذلك فوز جنوب أفريقيا أمام أنجولا بنفس النتيجة في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات بالبطولة.

موعد قمة مصر ضد جنوب أفريقيا

مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب جنوب أفريقيا في ثاني مواجهات الفريق بمنافسات نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، تنطلق في الخامسة مساء بعد غد الجمعة الموافق 26 دسمبرالجاري.

مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا

يتم نقل أحداث مباراة منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا التي تجمعهما في ثاني جولات المنتخب المصري في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، عبر قنوات بي إن سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد جنوب أفريقيا

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد جنوب أفريقيا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نظيره منتخب جنوب أفريقيا حيث من المنتظر أن يشهد مفاجأت ويأتي كالأتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وحسام عبدالمجيد وياسر ابراهيم وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وزيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش ومحمد صلاح وتريزيجيه.

قائمة منتخب مصر المشارك بكأس أمم أفريقيا

تضم قائمة منتخب مصر العناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي ، عمر مرموش، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

