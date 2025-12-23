حالة مصطفى محمد قبل مواجهة جنوب أفريقيا.. تطورات الإصابة وجاهزية ثنائي الفراعنة

تطورات الحالة الصحية لـ مصطفى محمد

كشف أحمد حسن، مدير المنتخب الوطني الثاني ونجم الكرة المصرية السابق، عن آخر مستجدات الحالة الصحية لمهاجم منتخب مصر مصطفى محمد، في ظل الاستعدادات لمواجهة جنوب أفريقيا ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، ويرصد الموجز التفاصيل.



وأوضح أحمد حسن، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك” نقلًا عن مصدر مطلع، أن مصطفى محمد خضع لجلسة حقن علاجية بسبب معاناته من تورم شديد في القدم، مشيرًا إلى أن فرص لحاق اللاعب بمباراة جنوب أفريقيا باتت ضعيفة في الوقت الحالي، وهو ما يثير القلق داخل الجهاز الفني والجماهير بشأن جاهزية المهاجم الأساسي للفراعنة.

طبيب المنتخب يوضح تفاصيل إصابة ثنائي الفراعنة

من جانبه، كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تفاصيل الفحوصات الطبية التي خضع لها كل من مصطفى محمد ومحمد حمدي عقب مباراة زيمبابوي.

وأوضح طبيب المنتخب أن الفحوصات أثبتت إصابة محمد حمدي، مدافع الفراعنة، بكدمات قوية وتجمع دموي في عظام الحوض، بينما أظهرت الفحوصات الخاصة بمصطفى محمد إصابته بكدمة في الكاحل.

وأشار أبو العلا إلى أن الإصابتين جاءتا نتيجة المجهود البدني الكبير خلال مباراة زيمبابوي، التي أقيمت مساء أمس ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 2-1.

جاهزية مصطفى محمد ومحمد حمدي لمباراة جنوب أفريقيا

وأكد طبيب المنتخب أن الجهاز الطبي يعمل حاليًا على تجهيز الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي بأقصى سرعة ممكنة، من أجل اللحاق بمباراة جنوب أفريقيا، المقرر إقامتها في تمام الخامسة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وشدد على أن الحالة ستخضع للتقييم اليومي وفقًا لاستجابة اللاعبين للبرنامج العلاجي، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركتهما قبل اللقاء بساعات قليلة، حفاظًا على سلامتهما وعدم المجازفة بهما.

حسام حسن يعلق على الفوز أمام زيمبابوي

وفي سياق متصل، عبّر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفراعنة على منتخب زيمبابوي في مستهل مشوارهم بنهائيات النسخة رقم 35 من كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر قد قلب تأخره بهدف سجله برينس دوبي في الدقيقة 20 إلى فوز ثمين بثنائية أحرزها عمر مرموش في الدقيقة 63، ومحمد صلاح في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “أدار” ضمن منافسات المجموعة الثانية.

دروس مستفادة ومعنويات مرتفعة

وأوضح حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن لاعبيه صعبوا الأمور على أنفسهم بعد استقبال الهدف الأول عكس مجريات اللعب، مؤكدًا أن غياب التوفيق وضعف التركيز أمام المرمى أديا إلى إهدار عدة فرص محققة خلال أول 15 دقيقة.

وأضاف أن هدف التعادل منح الثقة للاعبي زيمبابوي ورفع من معنوياتهم، إلا أن منتخب مصر نجح في السيطرة على مجريات اللقاء في الشوطين، وخرج بالعديد من الدروس المهمة التي سيتم الاستفادة منها في المباريات المقبلة.

منتخب مصر ينافس على اللقب

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على توقعه لصعوبة المجموعة، في ظل رغبة جميع المنتخبات في التأهل إلى الدور الثاني، مشددًا على أن منتخب مصر جاء إلى المغرب بهدف المنافسة القوية على لقب كأس الأمم الأفريقية 2025، إلى جانب عدد من المنتخبات المرشحة للتتويج.