حسام حسن: جاهزون لمواجهة جنوب أفريقيا وأداء منتخب مصر يبعث على التفاؤل

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، استعداد الفريق لخوض المباراة المقبلة ضد جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2025، مشددًا على أن الأداء في المباراة السابقة أمام زيمبابوي كان مرضيًا وأن الفريق يسعى لتقديم مستوى أفضل، ويستعرض الموجز التفاصيل.

فخر بالأداء أمام زيمبابوي

أشاد حسام حسن بأداء اللاعبين في المباراة الأخيرة أمام زيمبابوي، والتي انتهت بفوز مصر 2-1 بعد تأخر الفريق بهدف في الشوط الأول. وقال: "أداء الفريق كان منظمًا وهجوميًا، وظهر ذلك في الأهداف التي سجلها كل من عمر مرموش ومحمد صلاح، بالإضافة إلى الكثافة الهجومية داخل منطقة جزاء الخصم."

وأضاف: "الإحصاءات أظهرت تفوقنا في الاستحواذ وخلق الفرص، والنتيجة تعكس الأداء الحقيقي للفريق. نحن على ثقة بأن الأداء سيستمر في التحسن، والجميع جاهز لتقديم أفضل ما لديهم في المباريات القادمة."

احترام منتخب جنوب أفريقيا ودراسة نقاط القوة

تطرق حسام حسن إلى مستوى المنتخب الجنوب أفريقي، وقال: "منتخب جنوب أفريقيا قوي للغاية، وقد درسنا مباراتهم الأخيرة جيدًا. لديهم سرعة ومهارة عالية، لكننا درسنا الثغرات ولنا طريقة خاصة للتعامل مع مثل هذه المباريات الصعبة."

وأكد المدرب أن الفريق يعمل على خطة واضحة، مع إمكانية تعديل التشكيل خلال المباراة بحسب ظروف اللقاء، مشيرًا إلى دور إمام عاشور في مباراة زيمبابوي كأحد الأمثلة على المرونة التكتيكية للفريق.

رضا عن أداء النجوم وحراس المرمى

تحدث المدير الفني عن أداء نجوم المنتخب، وقال: "محمد صلاح والشناوي ظهرا بمستوى جيد جدًا وأنا راضٍ عن أدائهم. الشناوي يعد من أفضل الحراس في أفريقيا، وفرص الخصم كانت قليلة، ما يعكس قوة الفريق في الدفاع والهجوم معًا."

وأضاف: "كل اللاعبين في مستويات متقاربة، ولدي ثقة كاملة في اختياراتي للتشكيل. هدفنا هو تقديم أفضل أداء وإسعاد الجماهير المصرية في كل مباراة."

التعامل مع الإصابات وخطط المباراة المقبلة

علق حسام حسن على حالة اللاعبين المصابين، وقال: "الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين، مثل مصطفى محمد، خفيفة وسيتم التعامل معها تدريجيًا. بعض اللاعبين لم يشاركوا في تدريبات الأمس، وسيظهر موقفهم اليوم قبل المباراة."

وأشار إلى أن البطولة صعبة للغاية والمستويات متقاربة بسبب كثرة المحترفين في الفرق المشاركة، وأضاف: "نحن نسير خطوة بخطوة ونعلم جيدًا قوة المنافسين، وكل معطيات المباراة المقبلة لدينا جاهزة، مع توقع إمكانية حدوث تغييرات حسب أحداث المباراة."

الجماهير والدعم المعنوي

اختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم الجماهير، وقال: "نشعر بالسعادة لوجود الجماهير المصرية والمغربية في الملعب. حضورهم يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا لتحقيق الفوز، ونسعى دائمًا لإسعادهم بالأداء والنتائج الإيجابية."