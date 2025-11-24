اتحاد الكرة: حسام حسن يقود منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

تجديد الثقة في الجهاز الفني

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة، استمرار حسام حسن في منصبه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب في ديسمبر المقبل، لينهي الجدل حول شائعات التغيير التي ترددت مؤخرًا.

وأكد مسئولو الاتحاد أن الحديث عن إقالة الجهاز الفني «مجرد شائعات»، مشددين على إغلاق هذا الملف نهائيًا، ويرصد الموجز التفاصيل.

انطلاق معسكر المنتخب 8 ديسمبر

واستقر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على بدء المعسكر التحضيري الداخلي يوم 8 ديسمبر، ضمن خطة الإعداد النهائية للبطولة التي تنطلق مبارياتها في 21 ديسمبر.

ويبدأ انضمام اللاعبين المحليين إلى المعسكر في المرحلة الأولى، على أن يلتحق المحترفون تباعًا بعد انتهاء التزاماتهم مع أنديتهم في الدوريات الأوروبية والعربية.

نتائج الودية الدولية الأخيرة

وكان المنتخب المصري قد خاض بطولة ودية دولية خلال فترة التوقف الأخيرة، خسر خلالها أمام أوزباكستان بهدفين، قبل أن يفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح ويحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ويستخدم الجهاز الفني هذه المواجهات كاختبار عملي لرفع جاهزية اللاعبين قبل الاستحقاق القاري.

ودية نيجيريا.. البروفة الأخيرة قبل المغرب

ويتضمن برنامج الإعداد خوض مواجهة قوية أمام نيجيريا يوم 14 ديسمبر على استاد القاهرة الدولي، لتكون البروفة الأخيرة قبل السفر إلى المغرب.

ويسعى حسام حسن من خلال اللقاء لاختبار الجوانب التكتيكية والبدنية، والوصول إلى التشكيل الأنسب الذي يخوض البطولة بهدف استعادة اللقب الأفريقي الغائب عن مصر.

طموحات الفراعنة في البطولة

ويضع الجهاز الفني لقب «الكان» هدفًا رئيسيًا خلال النسخة المقبلة، مع العمل على رفع الحالة المعنوية للاعبين وتحسين الانسجام داخل الملعب، خاصة بعد حالة الجدل التي رافقت المنتخب خلال الأسابيع الماضية.