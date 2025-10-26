الزمالك يحدد سعر رحيل حسام عبد المجيد بـ3 ملايين دولار..والعرض الإماراتي الأقرب

رحيل حسام عبد المجيد عن الزمالك.. يواصل نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، ترتيباته الخاصة بملف الانتقالات الشتوية المقبلة، وفي مقدمتها ملف مدافع الفريق حسام عبد المجيد، الذي جذب أنظار عدد من الأندية العربية والأوروبية بعد تألقه اللافت خلال الموسم الماضي، وكشفت مصادر داخل القلعة البيضاء أن النادي حدد مبلغ 3 ملايين دولار (ما يعادل نحو 150 مليون جنيه مصري) كسعر نهائي للموافقة على رحيل اللاعب في حال تلقي عرض احتراف رسمي يليق بإمكاناته، ويرصد الموجز التفاصيل.

عرض إماراتي جاد وآخر سويسري قيد الدراسة

تلقى الزمالك خلال الأيام الماضية عرضين لضم حسام عبدالمجيد؛ الأول من دوري الإمارات ويُعد الأكثر جدية حتى الآن، حيث يسعى النادي الإماراتي إلى إنهاء المفاوضات رسميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تمهيدًا لإرسال عرض رسمي لإدارة الزمالك.

أما العرض الثاني فجاء من الدوري السويسري، لكنه لا يزال في مرحلة الترشيحات والمشاورات، إذ لم تتجاوز قيمته المبدئية مليونًا ونصف المليون دولار، وهو مبلغ تراه إدارة الزمالك بعيدًا عن تقييم اللاعب الحقيقي، خاصة أن النادي يشترط ألا يقل أي عرض رسمي عن 2.5 مليون دولار على الأقل.

موقف الزمالك من رحيل اللاعب وتجديد عقده

رغم الترحيب بفكرة احتراف حسان عبد المجيد، إلا أن القرار النهائي في يد الإدارة الفنية والإدارة المالية معًا، حيث ربط مسئولو الزمالك الموافقة على رحيل اللاعب بعدم تجديد عقده الحالي، والذي ينتهي في صيف 2027.

ويرغب النادي في حسم الموقف سريعًا، سواء عبر تجديد عقد اللاعب حسام عبد المجيد والإبقاء عليه كقائد دفاع الفريق، أو بيعه بمقابل مادي كبير يساهم في دعم خزينة النادي، مع وضع بند يمنع انتقاله إلى الأهلي مستقبلاً، تحسبًا لأي احتمالات قد تثير غضب الجماهير البيضاء.

رغبة حسام عبدالمجيد في الاحتراف الخارجي

من جانبه، أبدى اللاعب حسام عبد المجيد رغبة قوية في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، معتبرًا أن الوقت أصبح مناسبًا لخوض تحدٍ جديد خارج الدوري المصري بعد تحقيقه الاستقرار الفني مع الزمالك.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن وكيله بدأ تجهيز ملف احتراف متكامل، يتضمن عرضين من خارج مصر، أبرزهم من الإمارات، في ظل الإغراءات المالية والرياضية التي يقدمها النادي الخليجي، بجانب الاهتمام الإعلامي الكبير باللاعب في الآونة الأخيرة.

جمال عبدالحميد: رحيل عبدالمجيد خسارة كبيرة للزمالك

وفي سياق متصل، علّق الكابتن جمال عبدالحميد، نجم الزمالك الأسبق، على أنباء رحيل اللاعب حسام عبد المجيد قائلاً:

"الزمالك سيتأثر كثيرًا برحيل حسام عبدالمجيد، لأنه أحد أفضل المدافعين في الدوري المصري، إلى جانب ياسر إبراهيم لاعب الأهلي."

وأضاف أن على المدير الرياضي جون إدوارد تجهيز بديل قوي في حال تمت الصفقة، مشيرًا إلى أن اللاعب يتطور بشكل واضح من مباراة لأخرى وأصبح من ركائز الفريق الأساسية.

سيناريوهات مطروحة قبل الميركاتو الشتوي

تعمل إدارة الزمالك في الوقت الراهن على تقييم كل العروض بدقة قبل اتخاذ القرار النهائي في يناير المقبل، خاصة أن اللاعب يمثل أحد الأصول الفنية والمالية الهامة للنادي.

وفي حال تم الاتفاق على البيع، سيُعاد استثمار العائد المالي في تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة استعدادًا للموسم الثاني من الدوري المصري الممتاز، في إطار خطة النادي لإعادة المنافسة على البطولات المحلية والأفريقية.

يبدو أن ملف حسام عبد المجيد سيكون أحد أكثر الملفات سخونة في الميركاتو الشتوي 2025، في ظل الصراع بين الرغبة في تحقيق استفادة مالية كبيرة وبين الحاجة الفنية لبقاء اللاعب داخل القلعة البيضاء، وبينما يقترب العرض الإماراتي من الحسم، تبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل أحد أفضل مدافعي الدوري المصري.

اقرأ أيضًا:

محمد عواد يلتزم بقرارات الزمالك بعد تحويله للتحقيق ويقر بخطئه



حقيقة استبعاد نجم الزمالك من المعسكر وتفاصيل مفاوضات الأهلي مع الونش

