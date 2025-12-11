منظومة التتبع الدوائي الجديدة على طاولة مدبولي لضمان سلامة الدواء بمصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لمناقشة آخر مستجدات عمل الهيئة وعدد من الملفات الإستراتيجية.



- استعراض مشروع التتبع الدوائي الوطني

خلال اللقاء، قدم رئيس هيئة الدواء عرضًا حول مشروع التتبع الدوائي الوطني، الذي يهدف إلى إنشاء منظومة شاملة لتتبع المستحضرات الدوائية منذ مرحلة الإنتاج أو الاستيراد وحتى وصول الدواء إلى المريض، وذلك وفق المعايير العالمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأشار الغمراوي إلى أن المشروع يعزز الشفافية ويواجه الغش الدوائي ويضمن توافر المنتجات الصيدلانية بشكل آمن. كما تم الانتهاء من إعداد الدليل التنظيمي للمنظومة، ويجري حاليًا تشغيل النسخة التجريبية باستخدام بيانات أولية تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى العام المقبل.



- آلية التتبع وأرقام العلب الدوائية

وأوضح الغمراوي أن النظام القومي للتتبع يعتمد على تسجيل ومراقبة حركة الدواء في جميع مراحله، حيث تحتوي كل عبوة على أربعة أرقام مسلسلة تشمل: رقم الدواء، ورقم التشغيل، والرقم الفريد لكل عبوة، وتاريخ الصلاحية.

وتُراجع هذه البيانات بدقة في مختلف مراحل التداول لضمان عدم التلاعب أو التزوير حتى وصول المنتج إلى الصيدليات والمستشفيات.



- معلومات دقيقة لحماية الدولة ومنع الغش

وأكد رئيس هيئة الدواء أن المنظومة الجديدة توفر رؤية شاملة لحركة الدواء، مع تقارير لحظية تكشف أي مشكلات أو محاولات تلاعب. كما تتيح بيانات دقيقة عن التوزيع، والاستهلاك، وكميات المخزون، بما يسهم في حماية الدولة من الأدوية المقلدة ويحد من الهدر وسوء الاستخدام.



- تعزيز التعاون الدولي وتوظيف الذكاء الاصطناعي

وخلال اللقاء، أشار الغمراوي إلى حرص الهيئة على توسيع التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي داخل القطاع الدوائي، موضحًا وجود شراكات مع مؤسسة "جيتس" العالمية لدعم الابتكار وتطوير تقنيات تنظيم الدواء باستخدام حلول ذكية.



- نجاح الهيئة في تجديد اعتماد ISO 9001

وفي ختام الاجتماع، أعلن رئيس هيئة الدواء اجتياز الهيئة للمراجعة الدورية الخاصة بتجديد اعتماد مواصفة ISO 9001:2015، بما يعكس جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

