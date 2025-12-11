خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 بعد التحديث

يواصل طلاب الصف الثالث الإعدادي البحث عن طريقة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 بعد التحديثات الجديدة التي أجرتها وزارة التربية والتعليم على منصتها الإلكترونية، استعدادًا لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025/2026، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد بدء تسجيل استمارة الإعدادية 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من تحديث المنصة الإلكترونية المخصصة لتسجيل استمارات الشهادة الإعدادية، لتصبح جاهزة لاستقبال بيانات الطلاب للعام الدراسي الحالي.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026

أتاحت الوزارة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام 2025/2026 عبر الرابط الرسمي التالي:

moe-register.emis.gov.eg

ويتم تسجيل البيانات بعد تحديث الموقع بشكل كامل لضمان سهولة إدخال المعلومات المطلوبة.

آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026

حددت الوزارة يوم الأربعاء 31 ديسمبر الجاري كآخر موعد للتسجيل الإلكتروني، وذلك تمهيدًا لإصدار أرقام الجلوس واستكمال الاستعداد لامتحانات الترم الأول المقرر عقدها من 17 إلى 22 يناير المقبل.

مصاريف استمارة الشهادة الإعدادية 2026

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن قيمة رسوم استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 تبلغ 158 جنيهًا، ويُرفق إيصال السداد ضمن الأوراق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية من أعلى الصفحة. الضغط على منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية. اختيار خدمة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية. تسجيل الدخول باستخدام البريد الموحد على منصة Office365. إدخال الرقم السري المرتبط بالبريد. مراجعة البيانات الظاهرة في الاستمارة والتأكد من صحتها. استكمال البيانات المطلوبة داخل الحقول المخصصة. الضغط على تسجيل ثم طباعة الاستمارة الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة لتقديم استمارة ثالثة إعدادي 2026

صورة شهادة الميلاد المميكنة للطالب.

صورة بطاقة الأب والأم.

إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام 2025/2026.

طابع دعم المشروعات بقيمة 10 جنيهات.

عدد 5 صور شخصية حديثة مدون عليها اسم الطالب.

صورتان من إيصال سداد رسوم استمارة الإعدادية 2026.

