رسميًا.. موعد امتحانات نصف العام 2026 للمدارس والجامعات وفقًا للخريطة الزمنية
بحث متصاعد عن موعد امتحانات نصف العام 2026
قبل أسابيع من انتهاء الفصل الدراسي الأول، يتصدر موعد امتحانات نصف العام 2026 محركات البحث بين طلاب المدارس والجامعات وأولياء الأمور، مع رغبة الجميع في معرفة الجدول الزمني النهائي للاختبارات وبداية إجازة منتصف العام، ويرصد الموجز التفاصيل.
وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي أعلنتا رسميًا المواعيد، وحددتا بداية الامتحانات ونهاية الإجازة، مما يمنح الطلاب وقتًا كافيًا للاستعداد.
موعد امتحانات نصف العام 2026 لطلاب المدارس
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات نصف العام 2026 لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية — الابتدائية والإعدادية والثانوية — ستُعقد وفق الخريطة الزمنية الآتية:
1- موعد امتحانات صفوف النقل 2026
- تبدأ الامتحانات يوم السبت 10 يناير 2026.
- تستمر حتى الخميس 22 يناير 2026.
وتشمل هذه الفترة جميع صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.
2- موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
أوضحت الوزارة أن امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية ستبدأ رسميًا:
- يوم السبت 17 يناير 2026 في جميع المحافظات.
ومن المنتظر إعلان جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 خلال الأيام القليلة المقبلة.
موعد إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس
بعد انتهاء الامتحانات مباشرة، تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي 2026 على النحو التالي:
- بداية الإجازة: السبت 24 يناير 2026
- مدتها: أسبوعان كاملان
- نهاية الإجازة: الخميس 5 فبراير 2026
ثم يعود الطلاب لبدء الفصل الدراسي الثاني في اليوم التالي مباشرة.
موعد امتحانات نصف العام 2026 في الجامعات
وفيما يخص الجامعات، كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المواعيد النهائية للاختبارات:
1- بداية امتحانات الجامعات 2026
تبدأ الامتحانات في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة يوم:
- السبت 3 يناير 2026
وتقوم كل جامعة بإصدار جدول امتحانات خاص بها، وفق نظام الدراسة داخل الكليات.
2- موعد إجازة نصف العام 2026 في الجامعات
- بداية الإجازة: السبت 24 يناير 2026
- مدتها: أسبوعان
- نهاية الإجازة: الخميس 5 فبراير 2026
وبذلك تتطابق إجازة المدارس والجامعات لأول مرة منذ سنوات، مما يسهل على الأسر ترتيب العطلات والأنشطة.
لماذا يتصدر موعد امتحانات نصف العام 2026 محركات البحث؟
يرجع ارتفاع معدل البحث حول موعد امتحانات نصف العام 2026 إلى:
- رغبة الطلاب في وضع خطة مراجعة قبل بدء الامتحانات.
- انتظار أولياء الأمور لإعلان جداول الشهادة الإعدادية.
- بحث الطلاب الجامعيين عن موعد الإجازة وتحديد مواعيد السفر.
- اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الأول وتكثيف الاختبارات الشهرية.
- امتحانات مدارس النقل: 10 يناير – 22 يناير 2026
- امتحانات الشهادة الإعدادية: تبدأ 17 يناير 2026
- امتحانات الجامعات: تبدأ 3 يناير 2026
- إجازة نصف العام للمدارس والجامعات: 24 يناير حتى 5 فبراير 2026
