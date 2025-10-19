جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 للصف الثاني الثانوي في القليوبية.. التفاصيل كاملة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 للصف الثاني الثانوي بالشعبتين العلمية والأدبية، وهو أول اختبار شهري في العام الدراسي 2025-2026. ويأتي هذا الإعلان لتحديد مواعيد الامتحانات للمدارس الرسمية والخاصة واللغات ومدارس الدمج، ويرصد الموجز التفاصيل.

المدارس المستهدفة في جدول الامتحانات

أوضحت المديرية أن الجدول مخصص للمدارس التي تعمل بنظام اليوم الكامل والفترة الصباحية بجميع الإدارات التعليمية داخل محافظة القليوبية. ويُطبق الجدول على:

المدارس الرسمية

المدارس الخاصة

مدارس اللغات

طلاب الدمج التعليمي

بداية الامتحانات ومواعيد المواد اليومية

تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025، وتستمر حتى الخميس 30 أكتوبر 2025، على أن تُعقد جميع المواد في الفترات الصباحية.

يوم الأحد 26 أكتوبر 2025

اللغة العربية : من 10:30 إلى 11:20 للشعبتين العلمي والأدبي

: من 10:30 إلى 11:20 للشعبتين العلمي والأدبي الكيمياء : من 11:25 إلى 12:15 للشعبة العلمية

: من 11:25 إلى 12:15 للشعبة العلمية الجغرافيا: من 11:25 إلى 12:15 للشعبة الأدبية

يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025

تطبيقات الرياضيات : من 10:30 إلى 11:20 للشعبتين

: من 10:30 إلى 11:20 للشعبتين الفيزياء : من 11:25 إلى 12:15 للشعبة العلمية

: من 11:25 إلى 12:15 للشعبة العلمية علم النفس: من 11:25 إلى 12:15 للشعبة الأدبية

يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

الرياضيات البحتة : من 10:30 إلى 11:20 للشعبة العلمية

: من 10:30 إلى 11:20 للشعبة العلمية اللغة الأجنبية الثانية (علمي) : من 11:25 إلى 12:15

: من 11:25 إلى 12:15 اللغة الأجنبية الثانية (أدبي): من 10:30 إلى 11:20

يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025

اللغة الأجنبية الأولى : من 10:30 إلى 11:20 للشعبتين

: من 10:30 إلى 11:20 للشعبتين التربية الدينية: من 11:25 إلى 12:15 للشعبتين

يوم الخميس 30 أكتوبر 2025

التاريخ : من 10:30 إلى 11:20 للشعبتين

: من 10:30 إلى 11:20 للشعبتين التربية الوطنية: من 11:25 إلى 12:15 للشعبة الأدبية فقط

ضوابط الامتحانات وتنظيم اليوم الدراسي

أكدت مديرية التعليم بالقليوبية الالتزام بالقرار الوزاري رقم 234 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2025، والذي ينص على:

عدم الإخلال بسير اليوم الدراسي

عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع تحت إشراف الموجه الأول بالإدارة التعليمية

الالتزام بالمواعيد الرسمية دون تعطيل الحصص الأساسية

أهمية الامتحانات الشهرية لطلاب الصف الثاني الثانوي

أشارت المديرية إلى أن هذه الاختبارات تعد مرحلة تقييم مبكرة للطلاب بعد انقسامهم إلى المسارين العلمي والأدبي، حيث تساعد على:

قياس فهم الطلاب للمواد التخصصية

تحديد نقاط القوة والضعف لديهم

تعديل الخطط الدراسية قبل امتحانات الفصل الأول

تخفيف الضغط عن الطلاب في نهاية الترم

كما أن هذه الامتحانات تمنح الطلاب فرصة للاستعداد المبكر وتدريبهم على نظام التقييم الجديد المعتمد على الفهم والاستيعاب، وليس الحفظ فقط.

