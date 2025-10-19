حقيقة ارتفاع أسعار السجائر بعد زيادة الوقود.. أسعار الأحد 19 أكتوبر 2025

أسعار السجائر.. ارتفاع أسعار الوقود وتأثيره على الأسواق

شهدت الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية حالة من الترقب بعد تطبيق الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، وهي الخطوة التي انعكست بشكل مباشر على تكاليف النقل والتوزيع في عدد من القطاعات، وتتابع الحكومة، عبر الوزارات والأجهزة المعنية، تداعيات هذه الزيادة بهدف ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، خاصة في السلع التي تشهد إقبالًا واسعًا من المستهلكين، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويؤكد مراقبون أن ارتفاع أسعار الوقود غالبًا ما يؤدي إلى محاولات رفع أسعار بعض المنتجات بحجة زيادة تكاليف التشغيل والنقل، وهو ما دفع الجهات الرقابية إلى تكثيف حملاتها لضمان استقرار الأسعار وعدم تحميل المستهلك أعباء إضافية دون مبرر.

ورغم توقعات بزيادة أسعار السلع الاستهلاكية تبعًا لهذا التطور، إلا أن سوق السجائر سجّل استقرارًا ملحوظًا، ما يعكس نجاح الرقابة على حركة التوزيع ومتابعة التسعير داخل المحافظات والأسواق التجارية.

أسعار السجائر المحلية اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025

حافظت أسعار السجائر المحلية على ثباتها دون تغييرات تُذكر، بالرغم من تداعيات زيادة أسعار الوقود. وأفادت مصادر من داخل سوق التبغ بأن شركات الإنتاج والموزعين التزموا بالقوائم السعرية الرسمية المعتمدة، وذلك استجابة لتوجيهات الدولة بعدم استغلال الظرف الاقتصادي.

وجاءت الأسعار الرسمية للسجائر المحلية كما يلي:

كليوباترا كينج سايز: 44 جنيهًا

كليوباترا سوفت كوين: 44 جنيهًا

كليوباترا بوكس: 44 جنيهًا

كليوباترا سوبر: 44 جنيهًا

كليوباترا بلاك ليبول: 44 جنيهًا

مونديال أحمر – أزرق – فضي: 44 جنيهًا

مونديال سويتش منتول بلو بيري: 44 جنيهًا

بوسطن ليمونت: 44 جنيهًا

ماتوسيان سوبر: 44 جنيهًا

ويعكس هذا الثبات حالة من الاستقرار النسبي بعد موجة الارتفاعات التي شهدها السوق خلال الأشهر السابقة نتيجة تغيرات الدولار، وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.

أسعار السجائر المستوردة

لم تختلف الصورة في سوق السجائر المستوردة؛ إذ سجّلت الأسعار الرسمية استقرارًا واضحًا، وسط متابعة دقيقة من الأجهزة الرقابية لمنع التلاعب، وجاءت القائمة المعتمدة للأسعار على النحو التالي:

ميريت: 105 جنيهات

مارلبورو: 97 جنيهًا

مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا

إل آند إم: 76 جنيهًا

أما منتجات التبغ المسخن مثل «HEETS» و«TEREA» فتتراوح أسعارها بين 69 و80 جنيهًا وفق النوع.

رقابة مشددة لمنع رفع الأسعار

تواصل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والإدارات المحلية تنفيذ حملات تفتيش على المحال والورش ومستودعات التوزيع، بهدف التأكد من الالتزام بالأسعار دون زيادات غير مبررة، ونجحت تلك الحملات خلال الأسابيع الماضية في ضبط عدد من التجار الذين رفعوا الأسعار بشكل مخالف، وتم تحرير محاضر تموينية بحقهم.

كما يشير مسؤولون بقطاع الدخان إلى أن زيادة الوقود لم تُترجم حتى الآن إلى أي زيادات رسمية في تسعير السجائر، مؤكدين أن أي تعديل مستقبلي يخضع لإجراءات حكومية وموافقات من الجهات السيادية والمالية.

متابعة المستهلك وتحركات السوق

يراقب المستهلكون تطورات أسعار السجائر المحلية والمستوردة، خاصة في ظل الإقبال الواضح على المنتجات الأجنبية والتبغ المسخن، ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استقرار الأسعار حاليًا يعكس توازنًا بين العرض والطلب، فضلًا عن الالتزام بالتسعيرة الرسمية.

ومع استمرار تأثير زيادة الوقود على قطاعات النقل واللوجستيات، يبقى التركيز على منع تمرير هذه الزيادة إلى المستهلك من خلال رفع أسعار المنتجات دون سند قانوني أو اقتصادي.

وبذلك، يبقى سوق السجائر – حتى تاريخ الأحد 19 أكتوبر 2025 – في حالة استقرار نسبي، رغم المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد عقب تعديل أسعار المحروقات.

