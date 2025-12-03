ضياء رشوان: إسرائيل تروّج شائعات معبر رفح وتحاول تحميل مصر مسؤولية خططها تجاه غزة

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن إسرائيل تكرر نشر شائعات حول تنسيق مصر لفتح معبر رفح، بهدف نقل المسؤولية عن خططها في غزة إلى القاهرة، مشددًا على أن مصر ترفض أي مخطط يستهدف إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.

إسرائيل تواصل ترويج الشائعات حول فتح معبر رفح

قال رشوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش على قناة «القاهرة الإخبارية» إن الادعاءات المتكررة بشأن تنسيق مصر لفتح معبر رفح «ليست جديدة»، إذ تكرر إسرائيل هذا النهج منذ بداية الحرب، بهدف خلق انطباع مضلل لدى الرأي العام.

هدف إسرائيل من الشائعات: إلقاء المسؤولية على مصر

أوضح رئيس هيئة الاستعلامات أن إسرائيل تسعى من وراء هذه الادعاءات إلى «التنصل من خططها»، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تأتي في إطار محاولة لإظهار أن مصر جزء من ترتيبات إجلاء الفلسطينيين، وهو أمر ترفضه الدولة المصرية بشكل قاطع.

خطة ترامب تؤكد عدم إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم

وأكد رشوان أن إسرائيل تدرك جيدًا مضمون خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي وقع عليها بنيامين نتنياهو إلى جانب حركة حماس وبرعاية مصرية وقطرية وتركية وأمريكية، حيث ينص البند 12 بوضوح على عدم إجبار أي فلسطيني من غزة على الخروج من أرضه، مع حق العودة لمن يغادر طوعًا.

محاولات إسرائيلية لتمرير خطة مرفوضة دوليًا

وأشار رشوان إلى أن ترويج إسرائيل لادعاءات خروج الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية هو «محاولة لتحميل مصر تبعات خطة مرفوضة دوليًا»، سواء عبر الضغط على السكان للخروج القسري أو بتدمير القطاع بالكامل لجعله مكانًا غير صالح للحياة.

موقف مصر ثابت وواضح من القضية الفلسطينية

وشدد على أن مصر أعلنت موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، وأن المصدر الرسمي الذي نقلت عنه هيئة الاستعلامات جدّد التأكيد على رفض القاهرة لأي مخطط يهدد الوجود الفلسطيني أو يهدف لتهجيرهم، مؤكدًا الالتزام المصري الدائم بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.