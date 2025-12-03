ثلاث عادات صباحية ترهق البنكرياس وتزيد مخاطر السكري وتضر صحة الأيض الجسم

يؤكد متخصصون أن الشيخوخة لا تبدأ من القلب أو الدماغ كما يعتقد البعض، بل من البنكرياس، المسؤول عن تنظيم الأيض ومستوى السكر في الدم.

وتكمن الخطورة في أن الإرهاق الذي يصيبه ناتج عن ممارسات صباحية شائعة تبدو غير ضارة، لكنها مع الوقت تُحدث ضغطاً مستمراً على خلاياه.



- إفطار غني بالسكر.. بداية خاطئة لإيقاع يومي مرهق

يبدأ كثيرون صباحهم بأطعمة محلاة مثل الزبادي المنكه، العصائر الجاهزة، الحبوب المحلاة أو الكعك، ظناً أنها خيارات صحية. إلا أن هذه الوجبات ترفع مستوى الغلوكوز بسرعة كبيرة، ما يجبر الجسم على ضخ كميات كبيرة من الأنسولين، وبالتالي إنهاك البنكرياس يومياً.

ويشير الخبراء إلى أن هذا الارتفاع الحاد في السكر يشبه إدخال جرعة مباشرة من الغلوكوز للجسم، ما يؤدي على المدى البعيد إلى ضعف إنتاج الأنسولين وارتفاع خطر الإصابة بمقدمات السكري أو السكري نفسه.

وينصح باستبدال الإفطار الحلو بوجبات متوازنة مثل البيض، الجبن القريش، الخبز الكامل، الزبادي غير المحلى، والخضراوات، لضمان ثبات مستوى السكر.



- القهوة على معدة فارغة.. ضغط إضافي على الجهاز الهضمي

رغم أن القهوة طقس صباحي أساسي لدى كثيرين، فإن تناولها دون طعام يرفع حموضة المعدة ويحرك هرمون التوتر (الكورتيزول)، مما يجعل البنكرياس يعمل بجهد أكبر لإفراز إنزيمات وهرمونات في وقت لا يحتاج فيه الجسم لذلك.

هذا الضغط المتكرر يساهم في إرهاق الجهاز الهضمي والبنكرياس مع مرور الوقت.



- الوجبات الخفيفة المتكررة.. عمل بلا توقف للبنكرياس

توصي بعض الأنظمة الغذائية بتناول وجبات صغيرة ومتعددة، غير أن هذا السلوك يُعد مرهقاً للبنكرياس، لأن كل وجبة—even الخفيفة—تحفز إفراز الأنسولين. وعندما تقل الفواصل الزمنية بين الوجبات، لا يُتاح للبنكرياس وقتٌ كافٍ للراحة.

حتى الوجبات الخفيفة "الصحية" مثل المكسرات أو الموز أو ألواح البروتين قد تكون ضارة إذا تم تناولها باستمرار.

وينصح بأن تكون الفترات بين الوجبات من 3 إلى 4 ساعات، مع إمكانية شرب الماء أو الأعشاب أو القهوة السوداء بدون سكر، للسماح للجسم باستعادة توازنه الطبيعي.



- أهمية الحفاظ على صحة البنكرياس

يقوم البنكرياس بدور مزدوج: هضم الدهون والبروتينات والكربوهيدرات، وتنظيم مستوى السكر عبر الأنسولين والغلوكاغون. وأي إرهاق أو خلل في أدائه يؤثر على الأيض وعمل أعضاء أخرى مثل الكبد، الأمعاء، الأوعية الدموية والجهاز العصبي.

الحفاظ على هذه العادات الصحية صباحاً يساهم في حماية البنكرياس وتقليل احتمالات الإصابة بالسكري ومشكلات الأيض.

