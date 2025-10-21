فوائد القلقاس المذهلة.. غذاء شتوي يقوّي المناعة ويحافظ على القلب

يُعد القلقاس من الأطعمة الشتوية المميزة التي يحرص كثير من المصريين على تناولها في هذا الفصل، نظرًا لمذاقه الشهي وقيمته الغذائية العالية التي تجعله من أكثر الأكلات فائدة للجسم. لكن على الرغم من منافعه المتعددة، فإن خبراء التغذية ينصحون بضرورة طهيه بطريقة صحيحة لتجنّب أضراره المحتملة، ويرصد الموجز التفاصيل.

القيمة الغذائية العالية للقلقاس

القلقاس يُعتبر من الخضروات الغنية بالألياف، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، وهو ما يجعله خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من الإمساك أو اضطرابات الجهاز الهضمي.

ويحتوي أيضًا على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الحيوية مثل فيتامين C وفيتامين B6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي عناصر تساعد في دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم المرتفع، كما تحافظ على توازن السوائل داخل الجسم وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة.

القلقاس يعزّز المناعة ويحافظ على السكر في الدم

واحدة من أبرز فوائد القلقاس هي قدرته على تعزيز جهاز المناعة بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية، تساهم في محاربة الجذور الحرة والوقاية من الالتهابات والأمراض المزمنة.

كما يساعد القلقاس في ضبط مستويات السكر في الدم، لأنه يحتوي على نشويات بطيئة الامتصاص لا تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في الجلوكوز، ما يجعله طعامًا آمنًا ومفيدًا لمرضى السكري عند طهيه بطريقة صحية خالية من الدهون والزيوت الثقيلة.

تحذير من تناول القلقاس النيئ

وعلى الرغم من هذه الفوائد المذهلة، حذّر الأطباء من تناول القلقاس نيئًا أو غير مطهو جيدًا، لأنه يحتوي على مادة تُعرف باسم “الأوكزالات”، وهي مادة قد تُسبب حكة في الفم أو الحلق، كما تؤثر على امتصاص الكالسيوم في الجسم، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية في العظام مع الوقت.

لذلك ينصح الخبراء بـ نقع القلقاس قبل الطهي وغسله جيدًا للتخلص من هذه المادة الضارة، والتأكد من نضجه الكامل قبل تناوله.

نصائح لزيادة الفائدة من القلقاس

من النصائح التي يقدمها أخصائيو التغذية، طهي القلقاس مع الخضروات الورقية مثل السبانخ أو السلق، حيث تساعد هذه المكونات على تعزيز امتصاص العناصر الغذائية وزيادة القيمة الصحية للوجبة.

كما يُنصح بإدخاله ضمن النظام الغذائي الأسبوعي، لأنه يمنح الجسم طاقة كبيرة ويعطي شعورًا بالشبع لفترة طويلة، مما يساعد في التحكم في الوزن خاصة خلال فصل الشتاء عندما تزداد الرغبة في تناول الأطعمة الدسمة.

القلقاس.. كنز غذائي في كل بيت

في النهاية، يمكن القول إن القلقاس ليس مجرد طبق شعبي شهي، بل هو كنز غذائي حقيقي يجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الكبيرة، بشرط الالتزام بطرق الطهي الصحيحة.

فالقلقاس المطهو جيدًا يُعد وجبة متكاملة تقي من الأمراض، وتقوّي المناعة، وتمنح الجسم الطاقة اللازمة لمواجهة برودة الشتاء، ليبقى على الدوام أحد الأطباق المفضلة على المائدة المصرية.

