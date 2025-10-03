فوائد السمك للطفل الرضيع.. متى وكيف تقدمه الأم لطفلها؟

يُعد السمك من أهم مصادر البروتينات والدهون الصحية التي يحتاج إليها الإنسان في مختلف المراحل العمرية، لكن فوائده للأطفال الرضع على وجه الخصوص تكتسب أهمية مضاعفة، إذ يمد السمك الطفل بالعناصر الغذائية الأساسية لنموه العقلي والجسدي، مما يجعله غذاءً لا غنى عنه مع بداية مرحلة إدخال الطعام الصلب، ويرصد الموجز التفاصيل.

متى يمكن تقديم السمك للطفل الرضيع؟

يؤكد الدكتور محمد عبد الحليم، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن أفضل توقيت لتقديم السمك للطفل هو بدءًا من عمر 6 أشهر، بمعدل مرة واحدة أسبوعيًا، ويُفضل أن يكون مطهوًا بطريقة صحية مثل الشوي، على أن تقدم للأم طفلها قطعًا صغيرة من لحم السمك بعد إزالة العظام والقشور تمامًا.

ويضيف أن إدخال السمك في وقت مناسب قد يقلل من احتمالية إصابة الطفل بالحساسية الغذائية مستقبلًا، وهو ما أثبتته عدة دراسات حديثة.

فوائد السمك لنمو الطفل الرضيع

غني بأحماض أوميجا 3 : وهي الأحماض المسؤولة عن دعم نمو الدماغ وتطور الجهاز العصبي، مما يساعد الطفل على التركيز والانتباه.

: وهي الأحماض المسؤولة عن دعم نمو الدماغ وتطور الجهاز العصبي، مما يساعد الطفل على التركيز والانتباه. تعزيز صحة العيون : يحتوي السمك على DHA الضروري لتطور شبكية العين وتحسين حدة البصر.

: يحتوي السمك على DHA الضروري لتطور شبكية العين وتحسين حدة البصر. مصدر ممتاز للبروتين : البروتين الموجود في السمك يساعد على بناء الأنسجة وتقوية العضلات.

: البروتين الموجود في السمك يساعد على بناء الأنسجة وتقوية العضلات. غني بالمعادن والفيتامينات : يحتوي على اليود، الزنك، الحديد، الكالسيوم، وفيتامين "د"، مما يدعم صحة العظام والأسنان خاصة مع قلة التعرض للشمس.

: يحتوي على اليود، الزنك، الحديد، الكالسيوم، وفيتامين "د"، مما يدعم صحة العظام والأسنان خاصة مع قلة التعرض للشمس. تقوية جهاز المناعة : بفضل مضادات الأكسدة والفيتامينات، يحمي الطفل من العدوى ويزيد مقاومته للأمراض.

: بفضل مضادات الأكسدة والفيتامينات، يحمي الطفل من العدوى ويزيد مقاومته للأمراض. النمو المتوازن : السمك يمد الطفل بالطاقة اللازمة لزيادة الوزن والنمو العقلي والجسدي بشكل صحي.

: السمك يمد الطفل بالطاقة اللازمة لزيادة الوزن والنمو العقلي والجسدي بشكل صحي. تقليل خطر الحساسية لاحقًا: الدراسات تشير إلى أن تقديم السمك في عمر مبكر يقلل فرص الإصابة بالحساسية الغذائية.

الطريقة المثالية لتقديم السمك للرضع

ينصح الأطباء الأمهات بتقديم السمك مشويًا، مع تجنب القلي أو إضافة التوابل الحارة. كما يجب التأكد من إزالة جميع العظام الصغيرة لتفادي مخاطر الاختناق، يمكن هرس لحم السمك وخلطه مع الخضروات المسلوقة أو الأرز المهروس لزيادة القيمة الغذائية وسهولة البلع.

نصائح مهمة للأمهات

البدء بكمية صغيرة ومراقبة استجابة الطفل لأي أعراض تحسسية.

اختيار أنواع السمك منخفضة الزئبق مثل السردين أو السلمون.

عدم الإفراط في تقديم السمك أكثر من مرتين أسبوعيًا.

استشارة طبيب الأطفال قبل إدخال أي طعام جديد إذا كان الطفل يعاني من مشاكل صحية.

إدخال السمك ضمن النظام الغذائي للطفل الرضيع ابتداءً من عمر ستة أشهر خطوة مهمة لتعزيز نموه العقلي والجسدي، ومع اتباع الطرق الصحية في الطهي والتقديم، يصبح السمك عنصرًا غذائيًا آمنًا وفعالًا يساهم في بناء مستقبل صحي للطفل.

