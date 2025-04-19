siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

الخدمات

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت 19 أبريل بسوق العبور للجملة

أسعار السمك والمأكولات
أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

أسعار السمك اليوم.. يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم تزامنا مع عيد شم النسيم بالإضافة إلى الأسماك المملحة ، ويشتهر عيد شم النسيم بالعديد من العادات، أبرزها تناول السمك  الرنجة والفسيخ بجانب السردين والملوحة والبيض الملون استقرت أسعار السمك اليوم بسوق العبور حيث تراوحت أسعار البلطي ما بين 30 إلى 82 جنيها بحد أقصى، وفي حين سجل سعر البوري ما بين 110 إلى 250 جنيها، وفي هذا التقرير، ويعرض الموجز أسعار السمك اليوم السبت 19 أبريل في سوق العبور.

لا يفوتك

اسعار السمك اليوم الجمعة 11 أبريل بسوق الجملة ومحال التجزئة

أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 10-4-2025 داخل الأسواق.. البلطى بكام

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

استقرت أسعار السمك اليوم في سوق العبور، حيث سجل سعر البلطي اليوم بأنواعها: بلطي "نوع أول"  76 إلى 82 جنيه
بلطي "نوع ثاني"  69 - 75 جنيه
بلطي اسواني  30 إلى 70 جنيه

أسعار الجمبري اليوم

جمبري جامبو 580 - 680 جنيه
جمبري "نوع أول"  510 - 550 جنيه
جمبري "نوع ثاني"  380 - 480 جنيه
جمبري مجمد 175 - 475 جنيه
جمبري "نوع ثالث"  170 - 370 جنيه

أسعار الكابوريا والمرجان

كابوريا  40 - 180 جنيه
مرجان "نوع أول"  180 - 300 جنيه
مرجان "نوع ثاني"  100 - 170 جنيه
مرجان مجمد 30 - 60 جنيه

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت 19 ابريل 

سعر الفيليه وقشر البياض

فليه بلطي  50 إلى 250 جنيه
قشر البياض  180 - 300 جنيه

تراوح سعر البوري من 185 جنيهًا إلى 225 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق ، وتراوح سعر البوري  الوسط من 90 جنيهًا إلى 130 جنيهًا

أسعار السردين اليوم

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.

تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

أسعار السمك المكرونة

تراوح سعر المكرونة خليجي من 75 إلى 125 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح  سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

 اقرأ أيضاً : أسعار السمك اليوم الاربعاء 9 أبريل 2025 بسوق العبور للجملة

اقرأ أيضاً: أسعار السمك والجمبري اليوم الثلاثاء 8-4-2025 داخل الأسواق

لا يفوتك

أسعار السمك اليوم الاثنين 7 أبريل 2025 بسوق العبور

أسعار السمك اليوم السبت 5-4-2025 داخل الأسواق .. المرجان من 30 إلى 60 جنيهًا

أسعار السمك اليوم الجمعة 28 مارس بسوق الجملة.. الإقبال على البلطى
تم نسخ الرابط