أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت 19 أبريل بسوق العبور للجملة

أسعار السمك اليوم.. يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم تزامنا مع عيد شم النسيم بالإضافة إلى الأسماك المملحة ، ويشتهر عيد شم النسيم بالعديد من العادات، أبرزها تناول السمك الرنجة والفسيخ بجانب السردين والملوحة والبيض الملون استقرت أسعار السمك اليوم بسوق العبور حيث تراوحت أسعار البلطي ما بين 30 إلى 82 جنيها بحد أقصى، وفي حين سجل سعر البوري ما بين 110 إلى 250 جنيها، وفي هذا التقرير، ويعرض الموجز أسعار السمك اليوم السبت 19 أبريل في سوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

استقرت أسعار السمك اليوم في سوق العبور، حيث سجل سعر البلطي اليوم بأنواعها: بلطي "نوع أول" 76 إلى 82 جنيه

بلطي "نوع ثاني" 69 - 75 جنيه

بلطي اسواني 30 إلى 70 جنيه

أسعار الجمبري اليوم

جمبري جامبو 580 - 680 جنيه

جمبري "نوع أول" 510 - 550 جنيه

جمبري "نوع ثاني" 380 - 480 جنيه

جمبري مجمد 175 - 475 جنيه

جمبري "نوع ثالث" 170 - 370 جنيه

أسعار الكابوريا والمرجان

كابوريا 40 - 180 جنيه

مرجان "نوع أول" 180 - 300 جنيه

مرجان "نوع ثاني" 100 - 170 جنيه

مرجان مجمد 30 - 60 جنيه

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت 19 ابريل

سعر الفيليه وقشر البياض

فليه بلطي 50 إلى 250 جنيه

قشر البياض 180 - 300 جنيه

تراوح سعر البوري من 185 جنيهًا إلى 225 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق ، وتراوح سعر البوري الوسط من 90 جنيهًا إلى 130 جنيهًا

أسعار السردين اليوم

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.

تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

أسعار السمك المكرونة

تراوح سعر المكرونة خليجي من 75 إلى 125 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

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