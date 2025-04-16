أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 16 أبريل بسوق العبور

أسعار السمك اليوم.. يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الاربعاء 16 أبريل 2025، في سوق الجملة وسوق العبور، ويعرض الموجز أسعار السمك اليوم كما يلي:

أسعار السمك اليوم

أسعار السمك اليوم تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 78 إلى 82 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

وتراوح أسعار البلطي متوسط الحجم من 72 إلى 76 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

بينما تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 280 جنيه للكيلو، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 120 إلى 200 جنيه للكيلو.

تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار السمك المكرونة

تراوح سعر المكرونة خليجي من 75 إلى 125 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم

أسعار الجمبرى اليوم

تراوحت أسعار الجمبري الجامبو من 580 جنيهًا إلى 680 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 170 جنيهًا إلى 370 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 350 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 350 جنيهًا.

تراوح سعر البوري من 185 جنيهًا إلى 225 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 130 جنيهًا

أسعار السردين اليوم

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 180 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.

تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

أسعار سمك المرجان

تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 180 إلى 280 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 170 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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