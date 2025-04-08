أسعار السمك والجمبري اليوم الثلاثاء 8-4-2025 داخل الأسواق

تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار السمك اليوم عبر محرك جوجل، اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 ؛ للتعرف على آخر تحديث لمتوسط أسعار السمك والمأكولات البحرية، وفقًا لبوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء ، ويعرض الموجز أسعار السمك اليوم

أسعار السمك البلطى اليوم

أسعار السمك اليوم : تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 80 إلى 96 جنيهًا.

تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 72 إلى 78 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البوري من 165 جنيهًا إلى 195 جنيهًا.

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.

تراوح سعر قشر بياض من 200 إلى 280 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 120 إلى 200 جنيه للكيلو.

تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو السبيط، من 220 إلى 340 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 180 جنيهًا.

أسعار السمك

أسعار الأسماك اليوم

تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 90 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 90 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 220 إلى 340 جنيهًا.

سعر السمك اليوم

تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.

تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 170 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.

تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

أسعار السمك والجمبري اليوم

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الجمبري الجامبو من 580 جنيهًا إلى 700 جنيه للكيلو.

تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 170 جنيهًا إلى 370 جنيهًا للكيلو.

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