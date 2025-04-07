أسعار السمك اليوم الاثنين 7 أبريل 2025 بسوق العبور

أسعار السمك اليوم.. يحرص كثير من المواطنين على متابعة أخبار أسعار السمك اليوم خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية السريعة التي تحدث في الأسواق ، ويعرض الموجز أسعار السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل 2025.

أسعار السمك البلطى والبورى اليوم

استقرت أسعار السمك اليوم 7 ابريل في سوق العبور : حيث تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 80 إلى 96 جنيهًا.

وتراوح أسعار البلطي متوسط الحجم من 72 إلى 78 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البوري من 165 جنيهًا إلى 195 جنيهًا.

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 130 جنيهًا

تراوح سعر قشر بياض من 200 إلى 280 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 120 إلى 200 جنيه للكيلو.

تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبرى اليوم

تراوحت أسعار الجمبري الجامبو من 580 جنيهًا إلى 700 جنيه للكيلو.

تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 170 جنيهًا إلى 370 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو السبيط، من 220 إلى 340 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 180 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم

أسعار سمك المكرونة

تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 90 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 220 إلى 340 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.

تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 170 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.

تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 275 جنيهًا.

تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 90 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

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