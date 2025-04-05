أسعار السمك اليوم السبت 5-4-2025 داخل الأسواق .. المرجان من 30 إلى 60 جنيهًا

تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار السمك والمأكولات البحرية عبر محرك "جوجل"، اليوم السبت 5 إبريل 2025 ، ويعرض الموجز آخر تحديث لمتوسط أسعار السمك والمأكولات البحرية، وفقًا لبوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك البلطى اليوم

أسعار السمك تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 85 إلى 95 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق ، تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 65 إلى 80 جنيهًا للكيلو ، تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم للمستهلك

تراوح سعر البوري من 165 جنيهًا إلى 195 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.

تراوح سعر قشر بياض من 200 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 120 إلى 200 جنيه للكيلو.

تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السبيط، من 240 إلى 340 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 180 جنيهًا، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار سمك المكرونة

تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 130 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 90 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 90 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 240 إلى 340 جنيهًا.

أسعار الجمبرى اليوم

تراوحت أسعار الجمبري الجامبو من 580 جنيهًا إلى 680 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 170 جنيهًا إلى 370 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الأسماك اليوم

تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 200 إلى 300 جنيه.

تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 180 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا

تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 200 إلى 340 جنيها.

تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

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