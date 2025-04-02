أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 2-4-2025 ثالث أيام عيد الفطر المبارك

شهدت الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، تراجعًا ملحوظا في أسعار السمك والمأكولات البحرية، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتأتي تطورات أسعار السمك، في ظل استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وحماية المستهلك من أرتفاع الأسعار ، ويعرض الموجز أسعار السمك اليوم الاربعاء ثالث ايام عيد الفطر.

أسعار السمك اليوم

أسعار السمك البلطي الممتاز: 88 جنيهًا للكيلو (بانخفاض 9.75 جنيه).

البلطي الصغير: 64 جنيهًا للكيلو (بانخفاض 3.15 جنيه).

البلطي الأسواني: 98 جنيهًا للكيلو.

فيليه البلطي: مستقر عند 183 جنيهًا للكيلو.

فيليه البلطي: مستقر عند 183 جنيهًا للكيلو. قشر البياض: 134 جنيهًا للكيلو (تراجع ملحوظ).

سمك الثعابين: مستقر عند 393 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم

الماكريل المجمد: 106 جنيهات للكيلو (انخفاض 20.65 جنيه).

السردين المجمد: 112 جنيهًا للكيلو (تراجع ملحوظ).

أسعار الجمبرى اليوم

الجمبري الجامبو: يتراوح بين 500 و680 جنيهًا.

النوع الأول: من 450 إلى 490 جنيهًا.

النوع الثاني: يتراوح بين 340 و450 جنيهًا.

الجمبري المجمد: من 175 إلى 475 جنيهًا.

النوع الثالث: بين 150 و350 جنيهًا.

الجمبري الصغير: مستقر عند 240 جنيهًا.

الجمبري المتوسط: 307 جنيهات للكيلو.

الكابوريا: 145 جنيهًا للكيلو (انخفاض واضح).

أسعار السمك اليوم

أسعار سمك المكرونة والقرش

تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 220 إلى 340 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو السبيط، من 220 إلى 340 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم

هذا التراجع في أسعار السمك يعكس نجاح الحكومة في مراقبة الأسواق وتنظيم حركة العرض والطلب، خاصة مع اقتراب الاعياد التي تشهد ارتفاعًا في استهلاك السلع الغذائية، كما يسهم انخفاض الأسعار في تخفيف الأعباء على الأسر المصرية، ويعزز من فرص الحصول على منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار مناسبة.