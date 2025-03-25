أسعار السمك والجمبري اليوم الثلاثاء 25-3-2025 .. البلطى بكام بالاسواق

شهدت الأسواق المصرية اليوم تفاوتًا ملحوظًا في أسعار السمك والجمبري، استقرارا فى بعض الأنواع، بينما شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى بعض الأصناف الأخرى، وفقًا لأحدث البيانات التي أصدرتها شعبة الاسماك بغرفة القاهرة التجارية، ولذا يعرض الموجز أسعار السمك اليوم الثلاثاء 20 مارس 2025 بالاسواق.

أسعار السمك اليوم بالاسواق

تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز، من 74 إلى 78 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 69 إلى 73 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 680 جنيه للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 195 جنيهًا حسب الحجم.

أسعار السمك اليوم للمستهلك

تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 120 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 85 إلى 145 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 340 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 25

أسعار الأسماك اليوم

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 85 إلى 145 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 340 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك الوقار

تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.

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