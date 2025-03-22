أسعار السمك اليوم السبت 22-3-2025 داخل الأسواق

وفقًا لأخر تحديث في أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفضت أسعار المرجان وسط نحو 10 جنيهات، فيما ارتفعت أسعار البلطي نحو جنيه، قشر البياض نحو 10 جنيهات، مكرونة خليجي نحو 5 جنيهات ، ويعرض الموجز أسعار السمك اليوم السبت 22 مارس 2025.

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

أسعار السمك اليوم يتراوح سعر الجمبري من 150 جنيهًا إلى 700 جنيه للكيلو حسب الحجم ، وتراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 190 جنيهًا حسب الحجم ، كما تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 75 إلى 79 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 68 إلى 74 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

تراوح سعر القراميط ، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم السبت 22 مارس

أسعار السمك السردين

تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك السبيط اليوم

تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 340 جنيهًا ، بينما تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا ، بينما تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا ، برانيس إسكندراني نحو 5 جنيهات، مرجان ممتاز نحو 10 جنيهات، الجمبري نحو 20 جنيهًا، البوري نحو 20 جنيهًا

أسعار سمك المكرونة

ارتفعت أسعار مكرونة سويسي نحو 5 جنيهات ، وتراوح سعر المكرونة خليجي من 85 إلى 115 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 85 إلى 145 جنيهًا للكيلو ، تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 340 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم

تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.

تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا.

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