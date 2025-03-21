اسعار السمك اليوم الجمعة 21 مارس السردين بسوق العبور للجمله

سجلت اسعار السمك اليوم والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الجمعة الموافق 21 رمضان 2025، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور للجملة.

ويعرض الموجز اسعار السمك اليوم والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة 21 مارس 2025.

اسعار السمك اليوم

تراوح اسعار السمك اليوم البلطي ممتاز من 75 إلى 79 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 68 إلى 74 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم

تراوح سعر الجمبري من 150 جنيهًا إلى 700 جنيه للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 190 جنيهًا حسب الحجم، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.

اسعار السمك اليوم الجمعة 21 مارس

أسعار السبيط اليوم

تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 340 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر المكرونة خليجي من 85 إلى 115 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 85 إلى 145 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 85 إلى 145 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 340 جنيهًا.

أسعار المرجان اليوم

تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 150 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.

تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا.

أسعار سمك السردين

تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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