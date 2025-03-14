أسعار السمك اليوم الجمعة 14 رمضان 2025 بسوق العبور للجمله

استقرت أسعار السمك في مصر اليوم الجمعة 14 مارس 2025، ويعرض الموجز أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور للجمله.

أسعار السمك البلطى اليوم

شهدات أسعار السمك اليوم 13 رمضان استقرار ملحوظ فقد بلغ سعر بلطي 1 بين 73 و75 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر بلطي 2 بين 67 و71 جنيهًا، أما البلطي الأسواني، فسجل تفاوتًا كبيرًا حيث تراوح بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبرى اليوم

وسعر كيلو الجمبري جامبو تراوح بين 580 جنيهًا و700 جنيها

وسعر كيلو الجمبري العادي الصغير تراوح بين 170 جنيهًا و370 جنيها.

وسعر كيلو الجمبري المجمد تراوح بين 175 جنيهًا و475 جنيها.

أسعار السمك اليوم

وعن أسعار السمك اليوم، فقد سجل قشر البياض سعرًا بين 160 و260 جنيهًا، بينما بلغ سعر البياض الأملس البلدي بين 110 و170 جنيهًا، أما البياض الأملس خليجي - بحيرة ناصر ـ مزارع فبلغ سعره 40 إلى 100 جنيه للكيلو، وتراوح سعر القراميط - شيلان بين 30 و70 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم

أسعار السبيط اليوم

وتراوح سعر كيلو السمك قشر البياض بين 160 جنيها و260 جنيهًا ، وسجل كيلو السمك الفليه البلطي سعر تراوح بين 50 و250 جنيهًا ، وسجل كيلو المكرونة السويسي سعر تراوح بين 80 و130 جنيها، وسجل كيلو السبيط والكاليماري - سابيا سعر تراوح بين 200 جنيها و320 جنيها.

أسعار البوري اليوم في سوق العبور

وحول أسعار البوري اليوم في سوق العبور ، بلغ سعر البوري 1 بين 130 و180 جنيهًا، بينما سجل البوري 2 سعرًا يتراوح بين 90 و110 جنيهات، وتراوح سعر المازليا ـ الكشر بين 100 و300 جنيه للكيلو، أما السردين المجمد، فبلغ سعره بين 50 و80 جنيهًا، وسجل الماكريل المجمد بين 100 و140 جنيهًا.

وتوفر الأسواق الوطنية ومنافذ البيع ومنافذ وزارة الزراعة للمستهلكين خيارات متنوعة وبأسعار متفاوتة، اعتمادًا على نوع وجودة السمك.

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