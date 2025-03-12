أسعار السمك والجمبري في سوق العبور الأربعاء 12 مارس 2025

شهدت أسعار السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025 تباينًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أسعار السمك البلطي واستقرت أسعار أخرى، بينما انخفضت أسعار السمك البوري، ويستعرض الموجز في هذا التقرير تفاصيل أسعار السمك بمختلف أنواعه.

1. أسعار السمك البلطي

البلطي الممتاز: سجل سعر الكيلو ارتفاعًا قدره جنيه واحد، ليتراوح بين 75 و79 جنيهًا.

البلطي متوسط الحجم: ارتفع أيضًا جنيه واحد، ليتراوح بين 66 و74 جنيهًا للكيلو.

البلطي الأسواني: استقر سعره ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

فيليه بلطي: تراوح سعره بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.



2. الأسماك الأخرى: تباين في أسعار السمك

قشر بياض: ارتفع 20 جنيهًا، ليتراوح بين 170 و270 جنيهًا للكيلو.

بياض أملس بلدي: تراوح سعره بين 110 و170 جنيهًا للكيلو.

بياض أملس مزارع: تراوح سعره بين 40 و100 جنيه للكيلو.

القراميط: تراوح سعره بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.



المكرونة: ارتفعت أسعار المكرونة الخليجي والسويسي والبرانيس الإسكندراني 5 جنيهات، بينما استقرت أسعار السمك المكرونة المجمدة.

سمك موسى والسبيط والقرش والحدادي والكابوريا: تراوحت أسعارها بين نطاقات محددة.

المرجان والبربون والدنيس: شهدت أسعار المرجان الممتاز والوسط ارتفاعًا قدره 20 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البربون والدنيس في نطاقات مختلفة.

البوري: انخفض 5 جنيهات، ليتراوح بين 90 و190 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.



الأسماك الأخرى

تراوحت أسعار شعور ومازليا ووقار وقاروص وموزة والسردين والكسكمري والماكريل والباغة في نطاقات مختلفة.



3. أسعار الجمبري.. ارتفاع ملحوظ

ارتفع سعر الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 175 و700 جنيه للكيلو حسب الحجم.



4. تأثيرات السوق على أسعار السمك

يعكس هذا التباين في أسعار السوق حالة السوق المتغيرة وتأثير العرض والطلب على الأسعار.

تعتبر هذه الأسعار هي أسعار سوق الجملة، وقد تختلف أسعار التجزئة في الأسواق المحلية.



5. نصائح للمستهلكين

يُنصح بمتابعة أسعار السمك بشكل دوري ومقارنتها قبل الشراء.

يمكن البحث عن بدائل أرخص للأسماك ذات الأسعار المرتفعة.

يمكن السؤال عن الأسعار في أكثر من مكان للتأكد من الحصول علي أفضل سعر.



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