أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 6-3-2025 داخل الأسواق والشوادر

شهدت أسعار السمك اليوم 6 رمضان استقرارًا نسبيًا، في الفعاليات التجارية الصباحية في سوق الجملة بمدينة العبور، ويعكس هذا الاستقرار التوازن بين العرض والطلب في الأيواق والشوادر.

وازدادت عمليات البحث اليوم لمعرفة أسعار السمك والجمبري، اليوم الخميس الموافق 6 مارس 2025، ويُعد السمك من المصادر الغذائية الأساسية التي تمد الجسم بالعناصر المهمة، وشهدت أسعار السمك اضطرابًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة، ويعود ذلك إلى زيادة الطلب في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل تكاليف النقل وحالة الطقس وتأثيرها على الإنتاج والصيد، ويعرض الموجز أحدث أسعار السمك اليوم 6 رمضان في الأسواق.

أسعار السمك اليوم الخميس 6 رمضان

يتراوح اليوم سعر كيلو من السمك البلطي كبير الحجم ما بين 72 و76 جنيه.

يتراوح اليوم سعر كيلو من السمك البلطي متوسط الحجم ما بين 67 و71 جنيه.

يتراوح اليوم سعر كيلو من السمك البلطي الاسواني ما بين 30 و70جنيه.

يتراوح اليوم سعر كيلو من السمك قشر البياض ما بين 150 و270 جنيه.

أسعار السمك اليوم 6 رمضان

أسعار الجمبري اليوم 6 رمضان

سعر كيلو الجمبري الجامبو اليوم في الأسواق المحلية ليتراوح ما بين 580 و700 جنية.

جاء اليوم سعر كيلو الجمبري المفرز في الأسواق ليتراوح بين 175 و475 جنية.

جاء اليوم سعر كيلو الجمبري صغير الحجم في الأسواق ما بين 170 و370 جنية.

أسعار الأسماك اليوم

يتراوح اليوم سعر كيلو من السمك الفيليه ما بين 50 و250 جنيه داخل الاسواق.

يتراوح اليوم سعر كيلو من السمك البربون ما بين 180 و320 جنيه.

يتراوح اليوم سعر كيلو من السمك المكرونة ما بين 90 و110جنيه بالمحلات.

يتراوح اليوم سعر كيلو من السمك الدنيس ما بين 90 و275 جنيه داخل الاسواق.

تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك المجمد

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.

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