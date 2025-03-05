تعرف على أسعار السمك والجمبري اليوم الاربعاء 5-3-2025 داخل الأسواق.. البلطى بكام

شهدت أسعار السمك اليوم اضطراب قوي مقارنة بالفترات الماضية، نتيجة إلي زيادة الطلب عليه في الأسواق المحلية، خلال شهر رمضان.

السمك غني بالعناصر الغذائية المتماثلة التي تعين الجسم علي الصيام، كما يتميز السمك بتعدد أنواعه منه البلطي والسردين ومع اختلاف كل نوع يختلف السعر، لذلك يقدم الموجز أسعار السمك فى بداية تعاملات اليوم الاربعاء 5-3-2025، الموافق 5 رمضان .

أستقرار أسعار السمك اليوم

استقرت أسعار السمك في مصر اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، في خامس أيام شهر رمضان، فقد بلغ سعر بلطي 1 بين 73 و75 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر بلطي 2 بين 67 و71 جنيهًا، أما البلطي الأسواني، فسجل تفاوتًا كبيرًا حيث تراوح بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البلطي اليوم بسوق العبور

تختلف أسعار السمك من منطقة الأخرى بسبب مصروفات النقل، واليكم متوسط السعر في سوق العبور:- سعر كيلو السمك البلطي كبير الحجم تراوح بين 72 و76 جنيه.

أسعار السمك اليوم للمستهلك

سعر كيلو السمك البلطي متوسط الحجم تراوح بين 67 و71 جنيه مصري.

أما بالنسبة للسمك البلطي الاسواني تراوح بين30 و70جنيه.

أسعار السمك اليوم

سعر الجمبري اليوم بالأسواق

واليكم سعر الجمبري بمختلف أحجامه اليوم في الأسواق، في السطور التالية:-

تراوح سعر كيلو الجمبري الجامبو اليوم في الأسواق المحلية بين 580 و700 جنية.

تراوح سعر كيلو الجمبري المفرز اليوم في الأسواق بين 175 و475 جنية.

تراوح سعر كيلو الجمبري صغير الحجم اليوم في الأسواق بين 170 و370 جنية.

وبلغ سعر كيلو السمك قشر البياض اليوم داخل الأسواق تراوح بين 150 و270 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم

كما بلغ سعر كيلو السمك الفيليه اليوم داخل الأسواق تراوح بين 50 و250 جنيه.

سعر كيلو السمك البربون اليوم داخل الأسواق تراوح بين 180 و320 جنيه.

سعر كيلو السمك المكرونة اليوم داخل الأسواق تراوح بين 90 و110جنيه.

سعر كيلو السمك الدنيس اليوم داخل الأسواق تراوح بين 90 و275 جنيه.

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