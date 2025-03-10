تعرف على أسعار السمك والجمبري اليوم الاثنين 10-3-2025 داخل الأسواق

تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار السمك عبر محرك “جوجل”، وذلك لكثرة الطلب والإقبال على شراء الاسماك فى الشهر المبارك ، وفيما يلي آخر تحديث لمتوسط أسعار السمك والمأكولات البحرية في عاشر يوم رمضان 2025.

يعرض الموجز أسعار السمك و الماكولات البحريه وفقًا لبوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء اليوم الاثنين 10 مارس 2025 بسوق العبور للجمله.

أسعار السمك اليوم بالأسواق

استقرت أسعار السمك في مصر اليوم الاثنين 10 مارس 2025، في عاشر أيام شهر رمضان.

سعر السمك البلطي اليوم

فقد بلغ سعر بلطي 1 بين 73 و75 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر بلطي 2 بين 67 و71 جنيهًا، أما البلطي الأسواني، فسجل تفاوتًا كبيرًا حيث تراوح بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم للمستهلك

وعن أسعار الأسماك اليوم، فقد سجل قشر البياض سعرًا بين 160 و260 جنيهًا، بينما بلغ سعر البياض الأملس البلدي بين 110 و170 جنيهًا، أما البياض الأملس خليجي ـ بحيرة ناصر ـ مزارع فبلغ سعره 40 إلى 100 جنيه للكيلو، وتراوح سعر القراميط - شيلان بين 30 و70 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم

أسعار السمك البوري اليوم

وحول أسعار البوري اليوم في سوق العبور ، بلغ سعر البوري 1 بين 130 و180 جنيهًا، بينما سجل البوري 2 سعرًا يتراوح بين 90 و110 جنيهات، وتراوح سعر المازليا ـ الكشر بين 100 و300 جنيه للكيلو، أما السردين المجمد، فبلغ سعره بين 50 و80 جنيهًا، وسجل الماكريل المجمد بين 100 و140 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم داخل الأسواق

بينما عن أسعار الجمبري اليوم والسبيط، فقد استقر سعر السبيط ـ الكاليماري ـ السابيا بين 200 و320 جنيهًا، وتراوح سعر الجمبري الجامبو بين 580 و680 جنيهًا، وبلغ سعر جمبري 1 بين 510 و550 جنيهًا، أما الجمبري 2، فتراوح بين 380 و480 جنيهًا، وبلغ سعر جمبري 3 بين 180 و380 جنيهًا.

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أسعار السمك والجمبري اليوم الثلاثاء 4-3-2025 تزامنا مع رابع أيام رمضان