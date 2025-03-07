اسعار السمك اليوم الجمعة 7 رمضان بسوق العبور للجملة

ارتفعت مؤشرات البحث عن اسعار السمك اليوم بسبب الإقبال فى شهر رمضان تشتهر مصر علي مر السنوات بأنها الرائدة في اعداد المأكولات البحرية بالتالي فهي من الدول المستهلك للأسماك بنسبه كبيرة تضاهي الـ67%.

وبحلول شهر رمضان يعتبر السمك واحد من الوجبات الأساسية علي مائدة الافطار فاليوم الجمعة 7 مارس 2025 ارتفعت مؤشرات البحث بين المواقع المختلفة عن اسعار السمك اليوم ، والجدير بالذكر أنه شاهد اضطراب نسبي بسبب الاقبال الشديد علي شرائها، فى شهر رمضان.

اسعار السمك اليوم

ويعرض الموجز اسعار السمك اليوم بمختلف انواعه.

اسعار السمك اليوم الجمعة 7 مارس 2025

اسعار السمك اليومجاءت كالتالي:

السمك البلطي: تراوح سعر الكيلو اليوم في الأسواق بداية من 74 إلى 78 جنية بسوق العبور ، السمك البلطي المتوسط: تراوح سعر الكيلو اليوم في الأسواق بداية من 66 إلى 70 جنية.

اسعار السمك اليوم

السمك الفيليه: تراوح سعر الكيلو اليوم في الأسواق بداية من 50 إلى 250 جنية.

تراوح سعر كيلو سمك قشر بياض اليوم في الأسواق بداية من 160 إلى 260 جنية.

تراوح سعر سمك القراميط اليوم في الأسواق بداية من 30 إلى 70 جنية.

سعر الجمبري في مصر اليوم 7 مارس



تتفاوت أسعار الجمبرى بشكل كبير وقد يتخطى سعره الـ800 جنية،

سعر كيلو الجمبري الجامو في الأسواق اليوم متراوح بين 580 و700 جنيه.

بينما سعر كيلو الجمبري المجمد فقد تراوح سعره اليوم في الأسواق بين 175 و475 جنيهًا.

أما بالنسبة لسعر كيلو الجمبري الحجم الصغير فقط وصل الي 370 جنية مصري في الأسواق المحلية.

أسعار المأكولات البحرية اليوم

بينما يتراوح سعر سمك المرجان وسط 118.13 جنيه ، أما يتراوح سعر الكابوريا 138.77 جنيه

بينما وصل سعر سبيط

الى 321.58 جنيه

أسعار السمك المكرونة اليوم 6 رمضان

السمك المكرونة خليجي: تراوح سعر الكيلو اليوم في الأسواق بداية من 90 إلى 110 جنية ، بينما السمك المكرونة سويسي: تراوح سعر الكيلو اليوم في الأسواق بداية من95 إلى 145 جنية.

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