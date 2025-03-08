أسعار السمك والجمبرى اليوم السبت 8-3-2025 داخل الأسواق

تشهد أسواق السمك اليوم السبت 8 مارس 2025 تفاوت ملحوظ في أسعار السمك والجمبري، فى بعض الأنواع وفقًا للجودة والمصدر.

وتختلف أسعار السمك حسب نوعها وجودتها ومصدرها، تحافظ بعض الأصناف الشعبية مثل البلطي والبوري على استقرارها بفضل الإنتاج المحلي، بينما تسجل أنواع أخرى مثل الجمبري والسبيط تفاوتًا سعريًا طفيفًا بسبب اختلاف الأحجام وطرق الصيد.

يقدم الموجز آخر تطورات أسعار السمك والجمبري ، داخل الأسواق في تعاملات اليوم السبت 8 مارس 2025، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار السمك والجمبري اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي الممتاز 93.33 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو البلطي صغير 65 جنيها.

وصل سعر كيلو البلطي الأسواني 85 جنيها، مسجلا تراجعا قدره 9.78 جنيه.

أقترب سعر كيلو فيليه بلطي من 132,5 جنيه، مسجلا تراجعا قدره 41 جنيها.

أسعار السمك والجمبرى اليوم

أسعار السمك المجمدة بالأسواق اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو السردين المجمد 78 جنيها، مسجلا تراجعا قدره 37.13 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو سمك الماكريل المجمد 112.78 جنيه.

أسعار الجمبري بمختلف أنواعه

الجمبري الصغير: بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

الجمبري المتوسط: بين 360 و500 جنيه.

الجمبري الكبير: بين 510 و550 جنيهًا.

الجمبري الجامبو: يتراوح بين 560 و700 جنيه للكيلو.

أسعار السمك والمأكولات البحرية

سجل سعر كيلو قشر بياض 127 جنيها، مسجلا تراجعا قدره 9.54 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو سمك الثعابين 329 جنيها.

بلغ سعر كيلو سمك المكرونة الخليجي 82.86 جنيه، مسجلا تراجعا قدره 25 جنيها.

وصل سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 96 جنيها، مسجلا تراجعا قدره 19.28 جنيه.

سجل سعر كيلو الكابوريا 130 جنيها، مسجلا تراجعا قدره 8.27 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو المرجان وسط 107.78جنيه، مسجلا تراجعا قدره 10.55جنيه.

أسعار الأسماك اليوم

بلغ سعر كيلو سمك موسى 241.67 جنيه.

بلغ سعر كيلو السبيط 308.89 جنيه، مسجلا تراجعا قدره 12.69 جنيه.

أسعار السمك تتأثر بعدة عوامل

وأوضح سامى رمضان ، أحد تجار السمك بالبحيرة ، أن أسعار السمك تتأثر بعدة عوامل، منها حجم الطلب، وتوافر الأنواع المختلفة، ومصدر الصيد سواء من البحار أو المزارع السمكية، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتخزين، ما يؤثر مباشرة على حركة البيع والشراء.

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