أسعار السمك والجمبري اليوم الثلاثاء 11-3-2025 داخل الأسواق

تتصدر عناوين البحث الأخيرة أسعار السمك اليوم ، حيث تعتبر الاسماك وجبة مفضله ومميزة لدي المصريين ، وتختلف أسعار السمك من منطقة إلي أخري علي حسب وفرة الاسماك.

وتتميز المدن الساحلية بانخفاض أسعار السمك، كاسواق بور سعيد ومطروح وغيرها ، ولان الاسماك وجبة غذائية تحتوي علي الكثير من الفيتامينات والفوائد فتحرص ربات البيوت علي طهيها مرة في الاسبوع علي الاقل لذلك سيقدم الموجز اسعار السمك اليوم الثلاثاء 11 رمضان بسوق العبور.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار الجمبري يبدأ من 160 الى 360 جنيه.

سجل سعر كيلو الجمبري متوسك الحجم 276 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا يبدأ من 40 إلى 150 جنيه.

سعر كيلو المرجان يبدأ من 150 إلى 270 جنيه.

سعر كيلو المرجان مجمد يبدأ من 30 إلى 60 جنيه.

سعر كيلو البربون وسط يبدأ من 110 إلى 170 جنيه.

أسعار السمك اليوم

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي متوسط الحجم سجل قيمة تتراوح ما بين 66 إلى 70جنيه.

سعر كيلو السمك البلطي أسواني سجل قيمة تتراوح من 30 إلى 70 جنيه.

سعر كيلو السمك القراميط سجل قيمة تتراوح من 30 إلى 70 جنيه.

سعر كيلو السمك المكرونة خليجي سجل قيمة تتراوح من 90 إلى 110 جنيه.

سعر كيلو السمك المكرونة سويسي سجل قيمة تتراوح من 95 إلى 145 جنيه.

سعر كيلو السمك البرانيس إسكندراني سجل قيمة تتراوح من 100 إلى 140 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك الفيليه بلطي سجل قيمة تتراوح من 50 إلى 250 جنيه.

سعر كيلو السمك قشر بياض سجل قيمة تتراوح من 160 إلى 260 جنيه.

سعر كيلو السمك البياض أملس بلدي سجل قيمة تتراوح من 110 إلى 170جنيه.

سعر كيلو السمك البياض أملس مزارع سجل

قيمة تتراوح من 40 إلى 100 جنيه.

العوامل المؤثرة بسعر السمك

تتأثر أسعار السمك بالعديد من العوامل منها العرض والطلب، فعندما يكون هناك زيادة في الطلب على أنواع معينة من الأسماك، وقد يكون العرض محدودًا يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار ،وتؤثر أحوال الطقس على عمليات الصيد، وقد يؤدي ذلك إلى نقص في العرض وبالتالي ارتفاع الأسعار.

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