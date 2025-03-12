أسعار السمك والجمبري اليوم الاربعاء 12-3-2025 داخل الأسواق

تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار السمك اليوم عبر محرك "جوجل"، وذلك بالتزامن مع اليوم الثاني عشر من شهر رمضان.

ويعرض الموجز آخر تحديث أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، وفقًا لبوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك البلطي

أسعار السمك البلطي اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 لايزال البلطي هو الخيار الأول لكثير من الأسر المصرية، وقد سجل: البلطى الصغير 68.15 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر البلطى الممتاز 97.4 جنيهًا ، في حين سجل البلطى الأسواني 94.29 جنيهًا ، ووصل فيليه البلطى إلى 177.56 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم بالأسواق

تراوح أسعار الجمبري الجامبو بين 580 و680 جنيهًا، وبلغ سعر جمبري 1 بين 510 و550 جنيهًا، أما الجمبري 2، فتراوح بين 380 و480 جنيهًا، وبلغ سعر جمبري 3 بين 180 و380 جنيهًا.

أسعار السمك البوري اليوم

وحول أسعار البوري اليوم في سوق العبور ، بلغ سعر البوري 1 بين 130 و180 جنيهًا، بينما سجل البوري 2 سعرًا يتراوح بين 90 و110 جنيهات، وتراوح سعر المازليا ـ الكشر بين 100 و300 جنيه للكيلو.

أسعار السمك اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم

شهدت الأسواق اليوم تفاوتًا في أسعار السمك : الماكريل المجمد بلغ سعره 126.48 جنيهًا، في حين استقر السردين المجمد عند 116.97 جنيهًا ، وعلى صعيد الأسماك الطازجة بلغ سعر الشعور 223.75 جنيهًا، والكابوريا 121.31 جنيهًا ، بينما شهد السبيط ارتفاعًا ملحوظًا مسجلًا 326.53 جنيهًا للكيلو.

هذا التنوع في الأسعار يعكس حجم الإقبال على الشراء خلال رمضان، حيث تتغير الأسعار يوميًا وفقًا لحركة السوق، ما يجعل متابعة الأسعار أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات شرائية مناسبة خلال الشهر الكريم.

استهلاك الفرد من السمك

تابع إن معدل استهلاك الفرد في مصر من السمك، يعتبر المتوسط العالمي الأعلى، لأن معدل استهلاك الفرد يصل إلى 16.8 كيلو، مؤكدًا علي أن هناك آليات للتوسع في الاستزراع السمكي، تتمثل في تأجير المزارع السمكية بأسعار مناسبة للمنتجين.

وأكد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، أن السمك من السلع المتوفرة دائمًا في مصر، نظرًا للتضخم المتواجد حاليًا، وسعره مناسب للجميع، وأقل سعرًا من أسعار اللحوم والدواجن، وذات قيمة غذائية مفيدة للمواطنين.

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