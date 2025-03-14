أسعار الكحك والبسكويت 2025.. تنوع في الأصناف والأسعار

مع اقتراب عيد الفطر 2025، يزداد الإقبال على شراء الكحك والبسكويت في مختلف المحلات التجارية، حيث تعد هذه الحلويات من العادات الراسخة التي يحرص المصريون على تقديمها خلال العيد.

وتختلف أسعار الكحك والبسكويت وفقًا للجودة والمكونات المستخدمة، كما تؤثر النكهات المضافة مثل الفستق، والجوز، والملبن، والشوكولاتة على تكلفة المنتج النهائي، ويبين الموجز فيما يلي أسعار الكحك والبسكويت في محلات العبد 2025

أسعار الكحك والبسكويت

جاءت أسعار الكحك والبسكويت في المحلات كالتالي

بيتي فور: 300 جنيه للكيلو، و155 جنيهًا لنصف الكيلو.

بيتي فور بالمكسرات: 380 جنيهًا للكيلو، و195 جنيهًا لنصف الكيلو.

بسكويت سادة: 250 جنيهًا للكيلو، و130 جنيهًا لنصف الكيلو.

بسكويت برتقال: 250 جنيهًا للكيلو، و130 جنيهًا لنصف الكيلو.

بسكويت جوز هند: 260 جنيهًا للكيلو، و130 جنيهًا لنصف الكيلو.

كحك سادة: 280 جنيهًا للكيلو، و145 جنيهًا لنصف الكيلو.

كحك ملبن: 280 جنيهًا للكيلو، و145 جنيهًا لنصف الكيلو.

كحك عين جمل: 365 جنيهًا للكيلو، و185 جنيهًا لنصف الكيلو.

كحك فستق: 420 جنيهًا للكيلو، و215 جنيهًا لنصف الكيلو.

غريبة باللوز: 440 جنيهًا للكيلو، و225 جنيهًا لنصف الكيلو.

اسعار الكحك



أسعار الكحك والبسكويت في لابوار 2025

أما لابوار، فيقدم أصنافًا فاخرة من الكحك والبسكويت بأسعار مختلفة، وجاءت أسعاره كالتالي:

كحك سادة: 450 جنيهًا للكيلو.

كحك عجمية: 450 جنيهًا للكيلو.

كحك عجوة: 425 جنيهًا للكيلو.

كحك جوز مطحون وملبن: 450 جنيهًا للكيلو.

كحك عين الجمل: 550 جنيهًا للكيلو.

كحك فستق: 750 جنيهًا للكيلو.

غريبة فستق: 700 جنيه للكيلو.

غريبة سادة: 550 جنيهًا للكيلو.

بيتي فور العيد: 585 جنيهًا للكيلو.

بسكويت الشاي 500 جرام: 275 جنيهًا.

بسكويت الشاي 1 كيلو: 500 جنيه.

علبة صفيح كحك سادة: 450 جنيهًا.

علبة كحك بعين الجمل والقرفة: 600 جنيه.



عوامل تحديد أسعار الكحك والبسكويت 2025

تعتمد أسعار الكحك والبسكويت على عدة عوامل، أبرزها:

1. جودة المكونات: كلما زادت جودة المواد المستخدمة مثل السمن النقي والمكسرات الطازجة، ارتفع السعر.

2. العلامة التجارية: تختلف الأسعار بين المحلات الفاخرة مثل لابوار وتلك ذات الأسعار المتوسطة مثل العبد.

3. الإضافات والمكسرات: يختلف السعر بين الكحك السادة والمحشو بالمكسرات مثل الفستق وعين الجمل.

4. التعبئة والتغليف: تؤثر العلب الفاخرة والتغليف الجيد على سعر المنتج.

إقبال متزايد على شراء الكحك والبسكويت في عيد الفطر

مع حلول الأيام الأخيرة من رمضان، تبدأ الأسر المصرية في شراء الكحك والبسكويت، سواء من المحلات التجارية أو بإعداده منزليًا. ويفضل البعض الكحك المصنوع في المنزل لضمان جودته وتقليل التكاليف، بينما يلجأ آخرون إلى المحلات للحصول على الطعم الأصيل دون مجهود.

تبقى أسعار الكحك والبسكويت 2025 متفاوتة وفقًا للجودة والمكونات، ويظل الإقبال عليها مرتفعًا مع اقتراب عيد الفطر، حيث تعتبر هذه الحلويات جزءًا أساسيًا من الفرحة والاحتفال بهذه المناسبة السنوية.

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